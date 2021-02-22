78歲高齡入主白宮嘅拜登，面對前總統特朗普遺留下嘅一大堆爛攤子，淨係簽重回退群嘅文件，恐怕已簽到手軟！至於亂如麻嘅抗疫措施，早前多州運送疫苗又逢風雪影響，老人家開局諸事不順，咪話唔頭痛；有論者甚至形容，在對華政策方面，恐怕要像單手被綁喺後面展開工作，中美關係，未來一段日子，難言突破。

早前拜登與中國國家主席通電話，佢就話，美方不會公開反對中方喺香港嘅行動，之不過，要凸顯美國依然世界最強，總不能夠不說幾句狠話，佢警告中國侵犯人權將面臨後果；其後，拜登形容中國問題非常複雜。究竟如何複雜，佢又冇乜點分析，美媒就指出，美國一方面要喺中東保留軍力，另一方面更要專注應付中、俄嘅威脅。報道又指拜登政府與上屆政府一樣，視中國為長遠首要安全威脅，未來美軍或會安排較小規模嘅部隊，不定時喺印太地區活動，讓中國難以提防。

中國如今綜合國力已不是省油的燈，對美國除了靜觀其變，必要時也會回敬幾句，譬如拜登早前簽署第一批行政命令，包括重回巴黎氣候協定、世界衞生組織等，中方也不忘提醒美方，指世衞係權威機構，並非「想來便來，要走就走的遊樂場」，並板起臉孔教訓之：希望美國以高標準的自律，以嚴肅透明和負責任的態度，承擔相應責任並以實際行動支持世衞的工作！中國擺出嘅，就係對國際性組織嘅氣度及帶領世界嘅決心！

拜登面對國內外問題一大籮。對外，除中國之外還面臨修復美歐關係等問題、扭轉特朗普「美國優先」嘅外交策略。對內，則必須應對新冠肺炎疫情嚴重、社會撕裂、經濟復甦。據研究指出美國一月份的實際失業率為11.4%，遠高於官方數據的6.3%，申領失業救濟金人數大增，內外交困，考驗拜登嘅前路確崎嶇難行！「美國回來了」！壯壯膽無妨。