特區政府公布港台管治及管理檢討報告，指港台編輯管理、處理投訴、人力資源等多項制度存在缺失，港台表示會認真研究及跟進小組建議，製作人員工會則擺出一貫抗拒任何批評的立場，指報告內容矛盾，目的是亂棍打死港台。

廣播處長梁家榮提早解約，職位由政務職系的李百全擔任。對梁家榮提早解約離職，一些偏建制輿論認為是好消息，此次調動顯示中央逐漸改造香港生態，不再放任政府屬下傳媒機構不受監管，自把自為，也有認為此安排取態正確，顯示政府對港台開始進行整改。

一向偏幫港台的反對派看法與建制派竟然相近，認為顯示政府要插手控制港台，不再容忍港台繼續發出反政府聲音；派出全無新聞專業知識及經驗的政務官李百全擔任廣播處長，相信將會以政治任務凌駕專業領導，銳意全面打壓港台；建議加強對港台編輯管治，是有意對編輯自主的箝制。

我覺得不應隨便以陰謀論來猜度有關港台的檢討和人事調動，要批評檢討報告，應該就報告指出的港台弊端是否存在來談，例如港台的編輯自主層層分拆，變了無人監管，無人負責，是否屬實？又如說港台處理投訴，是交回原來的製作隊伍自己處理，是否實際情況？至於製作人員工會的反應，強調報告是外行人看法，不了解傳媒運作方式，我認為只是自保之言。政府其他部門出問題後作內部調查，傳媒時常批評是自己人查自己人，為何對港台作檢討報告，卻不能容許外面意見？至於港台的人事調動是否顯示中央逐漸改造香港生態，或者顯示政府對港台開始進行整改，我看還是言之尚早，有待觀察。以李百全接任廣播處長為例，過往也曾出現過，如朱培慶提早離職由政務職系的傅小慧署理廣播處長，梁家榮之前的鄧忍光也是來自政務職系，故今次安排並非突然改變。