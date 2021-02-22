新一屆兩院院士，在推舉候選人階段，就引發巨大爭議。譬如山東黃金集團董事長陳玉民、貴州茅台公司總工程師王莉的入圍，被網民稱為「黃金院士」、「白酒院士」。院士是內地科技領域最崇高的榮譽和職務，商界人士的入選，難免貽人以「黃白之物」污染了最高科技殿堂的印象。

客觀來說，工程院與科學院不同。後者側重科學，即重大基礎理論科學研究，劃分為數學物理學部、化學部、生命科學和醫學學部、地學部、信息技術學部等；而前者偏重技術，工程應用技術，分為機械與運載、信息與電子、化工冶金與材料、能源與礦業、土木水利與建築、環境與輕紡、農業等工程學部。科學院本身轄有上百個實體研究所、數萬名科研人員；而工程院本身不轄實體機構，是面向大學、科研院所、企業、學會等的榮譽性、諮詢性機構。

從這一點來說，企業高管入選工程院院士，在形式上並無不妥。如陳玉民曾牽頭研發《海底大型金屬礦床高效開採與安全保障關鍵技術》，獲得國家科技進步二等獎，這已比較契合工程院的宗旨。但王莉獲得推選，則與人們的常識認知形成了很大的隔膜。從資料看，王莉的研究成果和發表論文，都是圍繞茅台酒進行。但茅台已有800多年歷史，其釀造工藝與口味人所共知，王莉究竟有何突破性的創新，能夠匹配工程院院士的地位呢？至少從目前看，官方很難提供有說服力的證據。

中國唯一獲得自然科學類諾貝爾獎的屠呦呦，多次被拒之院士門外。2007年獲得美國科學院外籍院士的著名半導體專家李愛珍，在國內卻4次落選院士。兩人至今都不是院士。不難看出，默默無聞、甘於做冷板櫈專心科研的人被冷落；而那些有着部委、企業光環加持、有權有錢的人，卻風生水起。

類似「白酒院士」的情況並非第一次出現。早在2011年，中國煙草總公司鄭州煙草研究院副院長謝劍平，憑藉煙草「降焦減害」技術當選工程院院士；時任鐵道部副總工程師張曙光僅以一票之差落選，後因貪腐被判死緩。他們之所以得以出位，就在於獲得煙草、鐵路系統的力挺。如果能夠當選院士，無疑是這些部門的重大政績。

可以說，院士頭銜已被異化為利益勾兌、權力尋租的籌碼與工具。煙草、鐵路是中國規模最大的壟斷國企；同樣的，茅台是中國第一酒企，山東黃金是中國最大的黃金生產企業。箇中滋味，能怪公眾「惡意揣測」嗎？推舉茅台院士，恐怕真是醉翁之意就在酒。

茅台現在是中國股市第一大龍頭股，是貴州最大的國有企業。這恐怕在世界都是獨一無二的。但誰都心知肚明，一個靠白酒領航的股市，並非可持續的健康資本市場；一個靠白酒支撐的經濟，不是有競爭力的經濟；一個白酒滋養的環境，形成不了科技創新的沃土。英國沒有威士忌院士，法國沒有白蘭地院士，俄國也沒有伏特加院士。