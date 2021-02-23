神州觀察：清除存量遏增量　反腐形勢仍嚴峻

內地當局於2015年提出「用最堅決的態度減少腐敗存量、用最果斷的措施遏制腐敗增量」的「反腐新論」，時至今日，當局雖表示反腐工作取得了滿意的成績，但又不忘強調反腐形勢仍然嚴峻，腐敗這個執政黨的最大風險仍然存在，存量還未清底，增量仍有發生；又指傳統腐敗與新型腐敗交織，令問題更加隱蔽複雜，坦承腐蝕與反腐蝕鬥爭還將長期存在，必須知難而進，別無選擇，看來反腐仍無歇腳的工夫。

中紀委國家監委日前通報，貴州省前政協主席王富玉因涉嫌嚴重違紀違法，正接受紀律審查和監察調查，這位省部級高官則被形容為農曆新年以來遭查辦的「首虎」；與此同時，雲南省城市建設投資集團有限公司前黨委副書記李建美亦因涉嫌嚴重違紀違法受查，成為牛年首名受查的廳官。有些巧合的是，二人於2018年1月已經退休，如今仍被揪出來，或許這就是當局所說的清除腐敗存量。

應該說，腐敗的形式多種多樣，成因亦很複雜，但是歸納起來，主要還是因不受制約的權力和不成熟的市場相互嫁接所致，進而實現權力與資本的媾合，官員和商人的勾結，才會導致權貴資產階級和利益集團的產生，以及國企官員腐敗等典型問題。像李建美所在的投資集團就屬國企性質，具體腐敗操作或待當局後續公布，但其前上司、該集團前書記及董事長許雷，就被指先後20次賄賂雲南省委前書記秦光榮，說明在加強「關鍵少數」權力監管的同時，亦需解決市場資源配置、競爭秩序等問題，建立法治規範、公平成熟的市場制度，減少權力尋租的機會。

至於王富玉，從河北省委組織部一名普通科員，到海南省委副書記、三亞市委書記，再到貴州省委副書記、貴州省政協主席、黨組書記的仕途變遷，腐敗變質源於何時？因何變質？還是自始至終就在以腐敗手法達致官運亨通，屬屢貪屢升？帶病提拔他的又是哪些人？事實上，就在王退休不久，中巡組進駐貴州，很快就有包括副省長王曉光在內的多名官員幹部被查，王曉光的貪腐問題又捲入了茅台集團腐敗案及股市內幕交易，被指自己開店賣酒，及被稱作「股神」副省長。總之不論是在職或退休後被查，反映出的仍是滋生腐敗的土壤廣袤，且容易形成一個個利益鏈條，實現同貪共腐。

理論上，腐敗存量應可最大範圍清除，關鍵是如何保障不再產生增量，亦即徹底剷除滋生腐敗的土壤。治本之策還是需加強發展民主政治，改革幹部選拔任用制度，完善監督機制，以規範化、科學化的制度設計，進行標本兼治，從而達致不敢腐、不能腐、不想腐的一體推進戰略目標。