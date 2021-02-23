功夫茶：監倉羈押假難民 懲教幫政府解窘

新一份財政預算案明天出爐，政府大呻財赤料係歷史新高，財爺預先話要「睇餸食飯」，即係落定閘：咪旨意政府會開倉「派糖」！最令大家激氣嘅係，無能政府善財難捨，冤枉甘心，用於假難民免遣返聲請嘅相關工作，一年多過一年，小數怕長計，近7個財政年度已狂燒掉60億個大洋，公帑咁燒法，根本就係無底深洞！

嗱！南亞兵團作奸犯科成為本港治安毒瘤，佢哋相當一部分為假難民，與黑幫狼狽為奸，形成不同山頭作奸犯科，尋仇械鬥，劫金舖、找換店，甚至連便利店、超市、油站都唔放過；至於南亞兵團涉及毒品案亦不絕如縷，佢哋膽正命平，為錢甘願充當本地黑幫嘅爛頭蟀，為香港淪為毒港增添助燃劑，儼然係香港治安嘅計時炸彈！

本報多年來鍥而不捨呼籲港府退出公約，或設立禁閉式難民營，斬斷假難民來港搵食誘因，杜絕佢哋不斷留港犯案打黑工！可惜言者諄諄，聽者藐藐。最近政府忽然「開竅」不再埋首沙堆！今年初擬將暫停運作嘅大潭峽懲教所用作羈留設施，負責羈留免遣返聲請嘅假難民。懲教署署長胡英明表示，大潭峽懲教所目前提供160個羈留額，投入服務後可增加羈留名額約三分之一，又形容呢次任務對署方係一種新挑戰！

講真，懲教幫政府解窘，可謂任重道遠！正如胡署長接受本報獨家專訪，指出懲教所有黑豹部隊英勇神武，隨時可以空降平亂，不致會出現「監獄風雲」！之不過，呢班假難民絕非善男信女，更由於語言、生活習慣唔同，以致種族歧視等問題常發生，以往亦經常發生打鬥事故；故此喺溝通上下工夫，署方特別聘請3至4名退休印巴籍人員作為橋樑，負責同佢哋聯絡溝通，令在囚人士得到開解。

此外，大潭峽懲教所用作羈留假難民，係本港首間試行嘅「智慧監獄」，呢，為減輕署方員工嘅工作量，該院所設置人工智能嘅閉路電視，能夠辨別自殺、打交及倒臥等動作，繼而作出警告。胡英明進一步指出，未來仲會新增測溫、計算人數和追蹤在囚人士功能，以往一些皮膚黝黑在囚人士打鬥，難以單憑影像搵出滋事分子，依家有面容識別，可憑電腦快速搜尋搗亂分子。懲教署嘅準備，真可謂「為之於未有，治之於未亂」，之不過，署方都唔敢擔保冇暴動。

事實上，政府要杜絕假難民呢個摧毀法治嘅毒瘤，一味羈留，冇錯點都有阻嚇作用，但無底洞咁燒錢，際此財赤高企，經濟凋敝，民生多艱，養狼狗咬心口始終係下下笨策！當務之急係退出公約並加快遣返假難民，釜底抽薪，香港才可見到真正青綠色，即庸官所謂潛藏嘅「無限生機」！否則一切有為法，必如夢幻泡影，講乜都係嘥氣！