正論：打針騷收效渺小　問責是最好疫苗

本來無一物，何處惹塵埃。紛紛擾攘，疫苗爭議，無論外界怎樣質疑，最終都是塵埃落定，拍板採用科興疫苗，首批上周運抵本港，特首林鄭月娥與多名問責官員昨日在銅鑼灣中央圖書館接種疫苗，被指做騷，能否鼓動市民去打針，實屬疑問，反而更加勾起記憶，就是這一堆廢官抗疫不力，令香港人雞毛鴨血，連打疫苗也不能「安心」！

昨日的打針騷，特區主要的司局長大致都出席，財政司司長陳茂波因忙於處理明日發表的財政預算案，會在下星期接種疫苗，商經局局長邱騰華和環境局局長黃錦星則稱因公務或會議，稍後另行接種。這幾位缺席難免令人覺得問責團隊未能一致行動，一盤散沙，影響公眾觀感。不過，這還是其次，大眾看見一眾特區罪人打針，無名火起三千丈，對鼓勵打疫苗有何好處？素來任何帶頭行動造勢，有智慧的人會找一些人氣高企的公眾人物例如形象健康的偶像，往往可以事半功倍，誰會傻得找誠信破產、民望「墊司底」的律政司司長鄭若驊，以及抗疫罪人食衞局局長陳肇始出來做號召，就連林鄭月娥自己也是民望史上最低，負面人物聚首一堂，這個疫苗行動一起錨便已經有拋錨之勢。

疫苗研發及推出實在太過倉卒，港府急就章批准應用，沒有人敢保證不會出事，長者甚至列入優先接種，存在不明風險，令人質疑政府找香港人做白老鼠。雖然坊間一眾缺德之徒紛紛在網上發貼詛咒高官會自食其果出現副作用，但大部分香港市民當然希望這些高官打針後平平安安，疫苗有發揮防禦新冠病毒的功效，就像是漂浮大海中找到的浮木，又或是救生艇，大家同坐一條船，誰希望會沉下海底？相信高官都不希望自己會出事。為了向市民派定心丸，港府推出10億元保障基金，本周五向立法會財委會申請撥款，為接種疫苗後出現異常事件的市民作補償。

疫苗接種保障基金暫時只是公布補償金額，若接種後死亡，年齡在40歲以下為250萬港元、40歲以上為200萬港元；涉及嚴重異常事件相關的傷害，年齡在40歲以下可獲最高300萬港元、40歲以上可獲最高250萬港元。這個賠償額本身已存在年齡歧視，而且港府提到相關申索應在接種最後一劑疫苗起計兩年內向保障基金提出，之後不受保障基金保障，需循民事訴訟申索。這個限制又是莫名其妙，須知新冠疫苗是嶄新事物，醫學上有待更多驗證，以往經驗指出藥物副作用時間可以是以年計，難道第3年才發作便要自生自滅？衞生署官員昨日解畫，稱由於疫苗在各地不斷收集數據，料陸續會申請藥物註冊，故註冊後再出現不良反應的賠償應由藥廠負責。就算法律上責任可以推卸，對市民道義上責任，政府可以逃避嗎？

高官慣性卸責，特區政府問責制名存實亡，鄭若驊及陳肇始之流還可以安然在位，已經是荒謬絕倫，昨日傳來消息，食環署署長劉利群領導無方，部門充斥「蛇王」，任內香港衞生惡化，滅鼠不力，理應減薪甚至下台，竟然可以步步高陞，將出任食衞局常任秘書長（食物）一職，即是由D6（首長級第6級官員）升為D8（首長級第8級），薪金亦增加逾3萬元。議員聞訊嘩然，怒斥匪夷所思。劉作為署長應是主要的問責官員，不但沒有為食環署失誤問責，現在拍拍屁股走人，遺下的爛攤子叫人收拾。無論政府做多少次突襲封區強檢，解封後不少社區依然垃圾堆積，老鼠通街走，播毒溫床無處不在，這些問題，打了疫苗針可以解決嗎？

解鈴還須繫鈴人，標靶藥都講求針對性，抗疫是持久戰，需要相關官員英明領導，稍為行差踏錯便像香港現在一樣，是全中國最大疫區，新冠疫苗最多只能保市民一時三刻，若果繼續由廢官掌政，將來有變種病毒甚至其他疫病，一樣會重蹈覆轍。惟有貫徹執行問責制，踢走廢官，讓有能者取而代之，香港才可以有救。2003年沙士慘痛一役後，衞生福利及食物局局長楊永強請辭，體現問責制精神，也保存自己顏面，在同一位置的陳肇始，看見前人示範，能否顯露自己還有一點風骨，自己了斷，或是繼續厚顏留低？政府領導層，想讓問責制蒙羞到何時，何不正式宣布「壽終正寢」？

問責制本來是最好的官場疫苗，防止官僚腐敗。可惜特區問責制淪為過期疫苗，致令香港百病叢生，病入膏肓，多個腫瘤發作，需要大換血，大刀闊斧切除。特區管治團隊無心變革，蹉跎歲月，天朝再不出手，是否要等到回天乏術才來宣布「一國兩制」已死。現在是「無能者治港」，打幾多針都難保以後太平，市民惟有各安天命，自求多福！