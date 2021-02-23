世界視線：系統風險爆不停　美國制度露老底

美國多個地區受北極極地渦旋影響，停水停電逾周仍未解決，德州有逾千萬人沒有清潔飲用水供應。民主大哥兼阿一國家上演第三世界國家才有的慘狀窘境，令人又一次對美國「奇迹」搖頭嘆息。

享受了幾十年富裕日子的美國人，恐怕從沒想過攝氏零下20度的嚴寒日子中，竟然沒有供暖、供電、供水，而三無日子一捱便超過一周。德州居民近日把州政府、聯邦政府及政客罵個底朝天，美國媒體則忙於查根尋源，揭露水管敷設沒有嚴寒天氣的設計，因此一遇寒潮便爆裂；電廠同樣受不了凍，供電也停止；更奇特的是，德州的電網沒有鄰近地區的後備支援，危機時刻，德州成了孤州。而叫嚷民主為民的政客，竟然懶理災難去逍遙度假。

就是這樣，德州的水電供應公司、州政府到聯邦政府一環又一環失敗，聯合炮製了德州危機。說來說去，這不就是美式制度的系統性風險嗎？政府缺乏前瞻性，以為南部州份不會面對嚴寒天氣，基建設施也不必理會是否要應對零下10多度的天氣。州政府與聯邦政府之間又缺乏支援與互動，關鍵時刻當然只有各家自掃門前雪。不要以為這次極地渦旋只影響美國，荷蘭、英國也被寒流侵襲，但歐洲國家對嚴寒早有準備，兩國都沒有出現危機。美國繼疫情暴露公共衞生危機，國會受衝擊又暴露了公共政治危機，如今堂堂美國政府連一個寒潮也應付得手忙腳亂，公共行政與管治表現讓人笑掉牙。

災難揭露了美國行政亂套，也報應了美國不少人輕視環境科學之罪！這批人與美國前總統特朗普一樣，認為極端天氣只是偽科學之說，不支持人類應為環境問題投放更多資源、作出更多犧牲。他們不但自己不做，還任性地挾美國利益而不理國際合作，如今終於自食其果。

半個世紀以來，美國憑藉其國力及霸道的規則制訂權，直接及間接地迫令多少國家按其規則行事，令多少國家及地區仰其鼻息。可是，當美國一爆再爆系統性風險，美式流弊一再震驚世界，美國不外如是已成新常態。