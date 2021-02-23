美國拜登政府將中國視為「最嚴峻的競爭對手」，一上台即極力拉攏盟友，揚言要與中國進行「長期和激烈的戰略競爭」。這起碼說明兩個問題：其一，美國霸權日益衰落，已無法單獨遏制中國，只好「吹雞」以眾凌寡；其二，中美博弈是一場持久戰，既鬥實力也鬥耐力，誰能笑到最後，目前言之尚早。

還是那句老話，國與國之間只有永恒的利益。除了英、加、澳等附庸國甘願充當反華打手，其他盟友各有盤算，未必唯美國之命是從。德國總理默克爾強調，為了重建世界經濟體系，7國集團希望加強與20國集團尤其是中國的合作；法國總統馬克龍則認為，歐洲不能再過度依賴美國，因後者把更多的注意力放在了亞洲尤其是中國身上。這些言論顯然與美國遏華圖謀有所牴觸，反映歐洲大國有自己的策略，他們認同美國的霸主地位，並不等於對美國言聽計從。

畢竟，美國人的自私自利全世界早就領教過，他們為了所謂的「美國優先」，往往不擇手段，出賣盟友已不是甚麼新聞。雖然拜登不像特朗普那樣整天將「美國優先」掛在嘴邊，但本質上沒有甚麼分別，老美從來都是維護本身利益，而不可能維護盟友利益。就以新冠疫苗來說，美英藥廠生產的疫苗絕大部分優先分配給「五眼聯盟」，單是澳洲就有上億劑，平均每名國民可以打4針。反觀歐盟疫苗嚴重短缺，部分國家幾乎到了一劑難求的地步，其中匈牙利轉而採購中國疫苗，才算略解燃眉之急。美國連分配疫苗也有親疏之別，又怎可能平等對待歐洲盟友？

默克爾以及馬克龍等歐洲領袖慣看秋月春風，當然不會輕易相信美國。更何況，歐盟與中國的經貿往來愈來愈密切，中國已經超越美國成為歐盟最重要貿易夥伴，前不久雙方還簽署了投資協定，可見不管美國如何挑撥離間，終究枉費心機。中美博弈，時與勢都在中國一邊。