新一份財政預算案明日公布，各界希望政府救市又救人，例如會計界有團體提出派錢10,000元，援助基層及失業人士；但官方近日放風指「睇餸食飯」，意思是叫市民期望別要太高，派錢看來無望，薪俸稅優惠都恐怕要大打折扣。

其實民間對政府都沒有太多期望，只是不忿高官抗疫無能，搞到市民雞毛鴨血，依然坐享高薪。有人提出特首及問責官員凍薪及捐出多於一個月的薪金，政界及學者更進一步，要求政府官員減薪五成及接受問責。高官數百萬元年薪，是否太高？這個問題答案很簡單，就是看他們值不值得。其實有能者去到哪裏都可以發光發亮，如果真的為賺錢，在私人機構做打工皇帝，年薪千萬大有人在，不用入熱廚房被人天天咒罵，落區連阿媽都被人問候。入政府工作，使命感應該大於一切，假若沒有為香港市民服務的初心，只是為了一份優厚的人工，又怎樣可以交出好成績呢？

之前曾經有特區領導層自以為是，說自己會做好這份工，暴露了自己純粹打工仔的心態。做官最重要是謙卑，公僕就是為人民服務。不過現在的問責制三不像，問責官員不當成是公務員，他們可能覺得自己不是公僕吧，所以擺出一副高高在上姿態，反客為主，市民要聽命於他們，就算推行的政策如何荒謬不合理也要遵從，否則就是不合作。這種官員絕對要不得，但可惜卻在政府內充斥，俯拾皆是。

懲罰官員減薪，其實不是最正確的說法，任何工作都是衡工量值，特區政府很多廢官的差劣表現，根本就不值元首級的數百萬元年薪，甚至連一半也不值。假若特區官員沒有建樹，甚至失職造成禍害，已經不是討論是否減薪，實情是沒有資格再留低，減薪實在太便宜了他們，繼續白𢭃人工，如同用市民的血汗錢養廢人。