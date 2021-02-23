國際形勢，中美歐的關係，多數香港人從來不關心，更不會認為這些會影響香港的「一國兩制」。正如昨日分析，美歐與中國是敵對關係還是合作關係，美歐之間是合作制裁中國或是兩者矛盾分歧，都直接或間接影響香港。若美歐與中國有原則性矛盾或敵我矛盾，不論你願意或不願意，香港必然會完全站在中國一方，會削弱香港「兩制」的主動角色。要掌握未來香港是否可以真的實行一國兩制，需了解和掌握全球未來發展格局。

日前的七國集團（G7）及慕尼黑國家安全會議是極有點睛意義的會議，美國總統拜登、法國總統馬克龍和德國總理默克爾的發言更具前瞻性。拜登發言（與中國相關部分）的重點有：一、未來是專制（中俄）與民主（美歐）的比併拐點，另一個說法是「華盛頓共識」對「北京共識」。二、美國與歐洲跨大西洋聯盟是西方世界基石，有此西方體制才會獲勝。三、否定對中國用抗衡、衝突、暴力和冷戰模式，但會是更嚴峻的競爭。馬克龍認為歐洲應脫離美國，尋求「戰略自治」概念。歐洲不能太過倚賴美國，因美國已放更多注意力在亞洲尤其是中國身上。默克爾表示：一、德國不願意在世界舞台上簡單跟隨美國。二、中國是西方競爭對手，也是不可或缺的合作夥伴，未來全球重建經濟，希望G7可以與20國集團尤其是中國合作。加上德、法都推動建立歐洲聯軍，歐洲與美國分立（但不等於意識形態有矛盾）愈來愈明顯。另一角度是特朗普式狂妄自大、主動介入香港事務、顛覆香港的機會變得極低。

筆者認為，香港須運用這個機會把自身強項靈活運用，凸顯兩制作用和功效。例如香港的自由貿易、金融制度、融資機制以至普通法運作模式等，可在中央的政策下「更主動」的打入歐盟各國，建立經濟金融和貿易融合，其次是東南亞國家。又如在中央「國際循環」格局下，主動計劃和推動香港作為亞洲的航運樞紐一哥地位等。

而同樣重要的是，香港內部分歧和撕裂巨大，需要調和。對於未來發展，筆者建議讓2019年和2020年的社會事件和疫情衝擊平靜下來，在2022年中央政府說明底線，由特區政府與中央駐港機構聯合組織各界團體（不包括暴力和港獨組織）討論和探討兩制目標、內涵和運作。經兩上兩落的過程，找出共識，讓香港「一國兩制，港人治港，高度自治」可以在高透明度和經港人認同的共識下，訂立目標、方向和路線。

上世紀80年代中央與港人在英治的社會裏，經三上三落，寫出有共識的「香港特區《基本法》」，現世代，是否更有條件呢？