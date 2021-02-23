這個小方塊內，不止一次告訴你，現任中國領導層之中，大抵有人雅好佛學，心性慈和，故等閒不想動戈兵。然而，這種說法容易惹人誤解，以為中國主政者都是老好人，一味避戰求和，受了窩囊氣，只會唾面自乾。

實際上自是不然，慈悲乃源於實力，忍讓是來自自信，武俠小說中的少林寺方丈，個個慈和，那是因為「天下武功出少林」，你去挑釁他們，很難討得了好去，人家一旦出手，你卻大多只有捱打的份兒。所以，慈悲對於弱者來說，是奢侈品；對於強者來說，卻是裝飾品。試問一個手無縛雞之力的人，在盜賊面前還有甚麼資格去談仁慈之道？

早前，中、印兩國爆發邊境衝突，印度狀似兇狠，到處叫囂，中國則沉潛隱忍，力主大事化小，外人不知就裏，以為咱們懦弱。這情形就如一幫山寨雜牌軍，個個手執鐵叉、火把，擠在少林寺門外喊打喊殺，鬚髯俱白的老方丈，扶着禪杖走出來，看似有氣沒氣地喊：「施主們千萬別動武，大家應該以和為貴，善哉，善哉！」

呆子們看着這樣的老和尚，以為一陣大風也能把他吹倒，殊不知，哪怕你方湧出一群壯男合力來戰，也未必能夠沾到這位老僧衲衣上的一個角。

況且，老方丈大多不必親自出手，隨便派出十八羅漢僧，便足以把你一、二百人打得落花流水。去年6月，中印邊境爆發衝突，印方派出約600個軍人試圖以多欺少。據說，解放軍只出動了70多人的增援部隊，便把對方打得夾着尾巴逃走。在衝突初期，我軍因為遭受突襲，不幸犧牲了4名戰士，但是援兵一到，印軍馬上要倒賠20條人命。在一場混戰之後，老方丈迄自站在寺門外唸着「南無阿彌陀佛」，但是挑釁者們，如今卻只能站得老遠，不敢再以正眼望他。