新一份財政預算案明天出爐，財爺日前已表示喺經濟尚未恢復之際，政府須維持逆周期政策以發揮穩定作用，下年度會出現較大嘅赤字，為新一份預算案定下甚具挑戰嘅前設，並指喺現實生活中要「睇餸食飯」，難免令選擇有限；又披露今年預算案封面為青綠色，代表着對未來所懷抱的希望云云。

講來講去，就係叫大家唔好對新一份預算案寄予厚望，「睇餸食飯」仲有乜好嘢吖，最緊要心中對政府懷有希望，咁即使鹹魚白菜，都會覺得「好好味」！民生多艱，失業率創新高，政府仲一味叫大家「有講有笑，積極樂觀地面對」！貧賤夫妻百事哀，除了牛衣對泣，難道仲會熱烈地彈琴高興地擁吻？一貧如洗，真係唔知點有講有笑！高官個個薪高糧準，飽漢不知餓漢飢，仲要窮民對住石頭幻想成翡翠！

預算案封面用青綠色，高官仲要文藝一番，話代表對未來懷抱希望，認為經濟有起伏、財政豐儉也有周期，就如植物生長也有其規律，不管是小草或大樹，起點也只是小小的種子，但潛藏的卻是無限生機。一眾庸官飽食終日，無所用心，抗疫張弛無道，平衡經濟無方，喺海景辦公室一邊度屎橋，一邊「細數落花因坐久，緩尋芳草得歸遲」，又點會明白等一滴活水救命嘅「涸轍之鮒」嘅痛苦掙扎！庸官仲廢噏：援助冇得臨時，長遠又怕濫用，窮咩？申請綜援喇！政府扶貧全覆蓋，精準到位！

面對涼薄政府，蟻民無語問蒼天，望住青綠色封面嘅預算案，見到嘅唔係希望，係失望無助嚇到面青青！怎麼香港淨係養一班抗疫失敗，但知亂燒錢嘅庸官？小市民連一滴救命水都求不得，即使係小小種子，乾死咗，又點「潛藏無限生機」？要同市民共度時艱，庸官快削薪五成或下台問責啦！民怨如火，㷫到爆炸！施政無能令香港焦頭爛額，預算案封面應該係血紅色！