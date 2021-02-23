前幾天有12人被警方上門拘捕，即日帶上法庭提堂，被控在理大一帶參與暴動，各人涉嫌在前年11月警方圍堵理大校園期間，突圍而出時被捕，及後踢保獲釋，當中6人另被加控在理大內參與暴動。據悉，各被告離開理大後，被科學館的閉路電視拍攝到曾以暴力行為入內，匿藏及試圖棄置身上裝備。當時共有17人被捕，4人有紀錄顯示已離港，另一人因其他罪名被控。12人中除了一名自稱為急救員的被告獲准保釋，其餘還押。

這次的檢控在黃色社交媒體引起很大回響，他們一方面譴責政府無理拘捕非法禁錮理大戰役手足，另一方面呼籲手足如在理大一役曾被警方登記名字的，趁未出逮捕令從速離港。我認為他們譴責政府拘捕禁錮的回應只是例行公事，真正緊張的，是呼籲曾被警方登記名字的手足從速離港，因為警方已經開始收網，如果仍然留港，隨時可能被逮捕檢控，如被判罪，監禁3、5年無可避免。他們的理由是現今政府強勢清算黑暴舊帳，凡查出曾牽涉反修例事件者必然會逐一檢視，不會輕易放過。法庭上紅官漸多，如證實有罪者判刑必重，而理大一役被控的大多數是暴動罪，故估計可能要面對數年牢獄生涯。與其把可貴的青春歲月耗費在監獄內，不如保留有用之軀，盡快離開前往安全地方。

黃色社交媒體上有清楚指引，連哪個國家向港人提供政治庇護，具體細則都見詳列，簡直是離港指南。最簡單是以旅行為名，到外地生活，多看幾年再決定何去何從。如果了解到留港無甚前途，最直截了當是用BNO（5+1）資格入境英國。其次是先入境外國，在當地申請政治庇護，其中英、加、美、澳、德、日等國應該都有機會，以加拿大為首選，因港人聚居較多，容易找工作和生活。而近日網上申請入台證或因人數較多，不會即時批出，多耽誤幾天可能來不及。