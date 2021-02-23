港府日前公布香港電台的管治及管理檢討報告，報告指港台在編輯管理、投訴處理機制、員工管理等方面均需作出改善，當局已要求港台就報告內容訂立優先改革項目、行動計劃和工作時間表，以全面落實報告建議。此外，政府同日宣布民政事務局副秘書長李百全下月1日起出任廣播處長，以接替提前離任的梁家榮。

報告反映港台過往無王管，梁家榮沒有履行總編輯的職責，任內沒有認真檢視市民對港台節目的投訴，商經局多年來對港台亦放任不管，政府過往到立法會回應議員質詢，僅以陳腔濫調敷衍了事。香港已回歸逾23年，作為政府部門及公營廣播機構的港台弊病叢生，甚或淪為煽「獨」縱暴、挑戰「一國兩制」底線的平台。

《香港電台約章》明確規定，作為香港的公共廣播機構，港台須讓市民認同公民身份及促進公民社會發展，提供準確而持平的新聞報道、資訊、觀點及分析，增加市民對「一國兩制」及在香港實行情況的認識，培育市民對公民及國民身份的認同感。港台對履行上述職責和義務責無旁貸。惟部分港台人員欠缺認知，或刻意忽視有關內容，與攬炒派長期高舉「編輯自主」、「新聞自由」旗幟，把節目用作攻擊「一國兩制」的政治工具，肆意抹黑中央政府，中傷與誹謗愛國愛港人士，令人驚訝和憤慨。

2019年爆發的反修例風波，港台更成為暴徒和反對派的代言人，論政、時事及烽煙節目，皆全面為黑暴吶喊助威，宣揚仇警、反中央、反政府的訊息。《頭條新聞》把10‧1稱為「國殤」和「港殤」，把暴徒撒溪錢惡行說成是「緬懷革命先烈」；《頭條新聞》中名為「驚方訊息」的環節中，主持人王喜對警隊作出多番不實的指控，污衊警務人員及美化犯罪活動。去年新冠疫情爆發，市民已生活於惶恐之中，港台卻火上加油，早前更鬧出「罐頭事件」。港台劣行罄竹難書，在2019至2020及2020至2021（截至2021年1月）兩個年度，通訊局共裁定7個有關港台節目的投訴個案成立，當中包括一個嚴重警告、3個警告、兩個強烈勸喻及一個不作出懲處的個案。

港台年花10億元公帑營運，製作的節目理應具質素保證，但結果卻令市民大失所望，港台大多數節目收視長期低殘，如同把納稅人血汗錢倒入鹹水海。報告顯示梁家榮過往只是「掛名」、「有名無實」的港台總編輯，任由港台前線人員「自把自為」，收到各式各樣投訴，卻忽視有關意見，亦沒有採取任何行動，情況令人匪夷所思，已嚴重損害了公眾對港台的信任。

《基本法》保障新聞自由，編輯自主亦需要獲得尊重，但港台的編輯自主須與「一國兩制」原則及《香港電台約章》相符，絕不能以編輯自主作幌子，誤導市民，散布暴力仇恨的資訊。古人說：「一室之不治，何以天下國家為。」如何處理港台問題，考驗特區政府的管治能力。港台已不是第一次有政務官空降「救場」，但港台依然故我，鑑於港台沉疴難起，惟有徹底改革，方有重生希望。