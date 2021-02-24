正論：換人修例撥亂反正　連根拔起反對陣營

自1997年香港回歸以後，特區就亂足23年，2019年更陷於暴力瘋狂，動搖一國兩制，中央忍不住出手，之後一連串釋法修例，再不是像港府以往頭痛醫頭治標不治本，而是從問題根源出發，目標就是撥亂反正，堵塞制度漏洞，可能來得有點遲，但力度上卻一點不含糊，訂國安法、整頓立會，昨日再針對性處理區議會之亂，由上至下的掃蕩，反映正本清源的決心。

2019年6月中反修例暴潮爆發，到了11月，反對派挾黑暴聲勢，攻陷區議會選舉，18區會有17個落入他們掌控中，政治掛帥，漠視民生，不斷炒作社會事件，開會只是謾罵及侮辱政府官員及警隊代表，甚至企圖禁錮，浪費議會時間又浪費社會資源。年多以來沒有任何建樹，區會全面政治化，淪為反中亂港基地，企圖在社區分化港人製造社會矛盾分裂。其中有黃營區議員更在其聯合辦事處門外貼出「藍絲與狗不得內進」的侮辱性告示，視區議會為獨立王國，狼子野心，可見一斑。

中央出手，形勢逆轉，立法會取消資格風波及泛民總辭後，區議會已經變成黃營最後防線，每月數萬元薪津更加是吊命的經費，用政府資源去攻擊政府，與香港電台唱衰中港政府，實在有異曲同工的荒謬。港府遲遲未有動作糾正，相關問責官員責無旁貸，直至去年4月時任政制及內地事務局局長聶德權被調職公務員事務局，入境處處長曾國衞獲委任掌管政制局，新人事新作風，一洗過往頹風，上任以來成績有目共睹，昨日更交出一個整頓區會的方案，有助連根拔起反對派勢力。

曾國衞昨日在記者會中指出，政府決定修例要求區議員宣誓擁護《基本法》及效忠香港特區，並於本周五（26日）刊憲，再在3月17日提交立法會審議。政府建議《立法會條例》第15條及《區議會條例》第19和24條修訂後，列明違反誓言將會喪失擔任立會議員或區議員的資格。如因宣誓無效、違反誓言或不符合「擁護《基本法》、效忠香港特區」的法定要求和條件而被取消就任資格，5年內不得參選。而違反宣誓作出虛假陳述，將會觸犯《刑事罪行條例》第32條，可判處監禁7年及罰款。律政司司長有權在新例下提出法律程序，有關議員即時自動停職，直至訴訟有最終決定。

當局亦補充，若議員作出或意圖作出負面清單所列的行為，則屬於不符合「擁護《基本法》、效忠香港特區」，包括作出危害國家安全的行為或活動；拒絕承認中國對香港特區擁有並行使主權；宣揚或支持「港獨」主張；尋求外國政府或組織干預香港特區事務；作出損害或有傾向損害《基本法》中以行政長官為主導的政治體制秩序；侮辱或貶損國歌等國家主權的象徵標誌等等。以此條文內容所見，將會涵蓋大部分反對派所作所為，包括甚麼「議會戰線」及「國際戰線」，務求杜絕一切相關活動。

這次修例不設特定的追溯期，會視乎實際情況而決定，是否需要一併考慮宣誓者過往行為。現任區議員岑敖暉、梁晃維、袁嘉蔚及鄭達鴻，去年參選立法會選舉時被裁定不符合參選資格，在新例通過後，相信4人將會被取消區議員資格，5年內不能再參選。其他一丘之貉，行為大同小異，亦難逃新例的規限，一一被踢走。兩級議會在可見將來，終於有機會可以掃走搞事亂黨，議會撥開雲霧見青天之日不遠矣。而是次修例涵蓋行政會議成員、立法會議員、各級法院法官與其他司法人員及區議員，曾國衞稱正積極研究下一階段，將會包含行政長官選舉委員會，連反對派意圖干預特首選舉的可能性也計算在內，決心做到滴水不漏，不容許再重蹈覆轍，被反對派乘虛而入。

修例由曾國衞擔大旗，各界相信可以放心，但律政司被委以監察違例重任，卻是整個撥亂反正行動最大隱憂。政制局換了曾國衞主事後脫胎換骨，但律政司自鄭若驊掌控後，不但未有改善陋習，反而是徹底沉淪，放生黑暴，檢控粗疏，屢次被法庭嚴厲批評，出錯如家常便飯，幾乎隔數日便出醜人前，其身不正，以如此質素，為新例把關，確實令人擔心。《港區國安法》生效以來檢控率僅約一成，將來會否對違反宣誓行為亦視而不見，後知後覺，「唔踢唔郁」，大家放長雙眼看吧！

物極必反，天欲其亡，必令其狂，反對派企圖奪取管治權，觸及國家安全的紅線，注定走向滅亡。然而港府有沒有檢討，是誰縱容反中亂港的種子在特區土壤生根滋長？物先腐然後蟲生，特區遲來的「消毒」，中央連番重劑杜蟲藥，掃除巢穴，為特區踢走蛇蟲鼠蟻，暫時耳根清淨，但想從此安枕無憂，還差最關鍵一步，堡壘是從內部攻破，官場大換血刻不容緩，鄭若驊之流，也應該盡快被DQ吧！