世界視線：歐盟購疫苗遇阻　中俄供現貨應急

新冠肺炎疫情持續肆虐美國，據報道，該國目前已訂購6億劑疫苗，不僅數量上世界第一，更造成全球供應緊張。各大主要藥廠此前告知歐洲，因為「產能問題」，將大幅減少今年首季的交貨量。有人估計，以現時速度計算，要讓所有願意接種疫苗的歐盟民眾完成接種，最少需要兩年多時間，原定今年夏季達到七成的目標，難以樂觀。

另一方面，今年初與歐盟達成自貿協定的英國，最近因疫苗供應問題再次與歐盟發生齟齬。英國藥廠之前揚言減少對歐洲供貨，被對方指摘違背承諾，並威脅推遲對英國供應疫苗（英國訂購的輝瑞疫苗在比利時生產，出口須獲歐盟許可），掀起一場「疫苗爭奪戰」。

事實上，防疫資源不僅引發歐盟對外的爭端，亦引發內部矛盾。去年疫症爆發之初，作為全歐洲疫情最嚴峻的意大利，向中國訂購了大批口罩，結果卻被德國等「攔途截劫」，鬧出一場不大不小的外交風波。與此同時，歐盟為抗疫成立的「復甦基金」，亦一度因是否以整個歐盟名義在金融市場上籌集資金，並共同擔保債務等問題，引發爭拗；意大利指摘德國、荷蘭等「富親戚」見死不救，早前辭去總理職務的孔特甚至揚言，如果歐盟未能處理好疫情挑戰，將失去存在的意義。

歐盟疫苗供應緊張，成員國惟有自求多福，這時候，中、俄生產的疫苗正好大派用場。繼非歐盟成員國的塞爾維亞率先讓民眾接種中國疫苗，成員國之一的匈牙利日前迎來首批中國疫苗。有意思的是，匈牙利總理歐爾班狠批歐盟採購疫苗不力，稱不能眼白白看着國民死去，被布魯塞爾反斥單打獨鬥，豈料言猶在耳，德國衞生部長施潘卻稱，若中、俄疫苗獲歐盟批准，將開始使用。

中國疫苗廣受歡迎，自然觸發西方世界的「條件反射」，擔心中國藉「疫苗外交」擴大影響力，但事實勝於雄辯，中國的「舉國體制」無論在防疫抗疫以至醫療物資生產方面的表現，均完勝言必稱「民主自由」的西方國家，恐怕這才是美、英、歐最需要回答的問題。