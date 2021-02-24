神州觀察：舉報性侵遭解約　如此遮醜要不得

內地學校或教育機構關於性侵、猥褻女學生的醜聞實在不少，淫師、狼師輩出，從大學到中、小學甚至幼稚園亦可見到不時揮舞的魔爪，聖潔之地竟被糟蹋得污穢不堪。每每出了醜聞，相關各方又總愛設法遮掩，譬如封鎖消息傳播，或是向知情人、受害人百般施壓；若對方不從，隨時還會招致各種無法預料的打擊報復，如此粗暴而愚蠢的做法實在要不得。

廣西某小學何姓女教師早前聽聞多名女學生遭一名校外託管機構男教師猥褻，曾經向校方領導及時任縣教育局局長反映情況，惟皆不獲回應，於是自行向警方舉報，最終該男教師罪成被囚，涉事學校校長亦被免職，縣教育局局長則被官方訓話處理。誰知何女不久即遭人舉報稱其教師資格證是假，並獲縣教育局證實，進而遭校方解約，此後亦無法在當地從教，乃至其他工作也幹不長，惟有離鄉別井另謀生路，事件不免惹來打擊報復之嫌。

何的遭遇近日被傳媒曝光，並引起網民廣泛關注與同情，以致內地《檢察日報》也忍不住開聲表示，事件再次凸顯了一個沉重的話題，即法律對舉報人合法權益的保護仍不到位。當然，凡事不能偏聽偏信，畢竟過往不乏成功「反轉」的例子，況且本案所涉當地教育部門近日也發聲明，堅稱何的教師資格證確有問題，絕不存在報復行為，當初解約與舉報一事斷然無關。既然如此，有關當局不妨就事件再度深入查核一番，看看背後究竟還有多少「不清不楚」的地方，乾脆趁這次機會徹底弄個明白，這亦是當局的應分之事。

此事不禁讓人聯想起早前發生在福建商學院的同類事件，有女學生舉報遭一名副教授猥褻，但校方僅對涉事副教授記過處分及調職，仍被安排留校工作，反而女學生被以厭學等理由「被轉校」，實在荒唐，也不知校方極力袒護這種衣冠禽獸，所為何事，如此處置又是否合理合法？相較之下，甘肅慶陽市那名遭班主任猥褻的女中學生的遭遇，則更令人唏噓，事後不但患上抑鬱症，還因此跳樓自殺，結果校方欲以錢封口，惟遭家長拒絕，並將涉事班主任告上法庭，誰知法院又以相關猥褻性侵指控無法證實為由不予起訴。

而一些民眾因舉報各類違法犯罪及腐敗現象招致無端打擊報復之事，在各個領域都很常見。像早前有人舉報騰格里沙漠污染，卻被當地警方以勒索、搶劫等罪名拘捕；陝西商洛有農民因舉報官員貪污而被控濫伐林木罪，發還重審時更於看守所遭「意外」打至癱瘓；近日再有河南男子舉報工廠污染遭環境局「內鬼」出賣，慘被圍毆，奉行的都是「不解決問題、而是解決提出問題的人」那一套，與依法治國實在相去甚遠。