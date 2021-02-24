功夫茶：失業乾塘仲借錢　涼薄政府推人死

新冠肺炎持續肆虐逾年，加上庸官抗疫政策張弛無道，政府推出資助僱主支薪嘅保就業計劃失敗，該幫嘅冇幫，不該幫嘅幫凸，搞到經濟進一步凋敝，百業蕭條，失業率升至7%，創近17年來新高，失業大軍逾25萬人。

嗱！功夫茶記得本報「正論」有一小段至理名言，指一眾庸官「大事做不到，小事做不好，公屋起不到，老鼠捉不到，蛇王管不到，衞生搞不好，南亞假難民趕不到，阿婆執紙皮賣不到，好的特首4屆選不到，庸官高薪期期準時收到」！阿哥，這不就是獅子山下蟻民嘅悲歌嗎？一個庸官如食環署署長劉利群，被轟滅鼠不力竟照升官發財，一升食衞局常秘，加咗成3萬蚊人工，由273,000元升至303,950元，正是「庸官高薪期期準時收到」！都冇你咁好氣！淨見到金牛，何來有老鼠？

廢官當道，又點知民生多艱，又點會明白等一滴活水救命嘅「涸轍之鮒」嘅痛苦掙扎，庸官還廢噏：援助冇得臨時，長遠又怕濫用，窮咩？申請綜援喇！基層市民生活於水深火熱，民間多個團體及政黨都要求政府喺非常時期，體恤民困，所謂「利民之事，絲髮必興」，扶貧救急如救火，最直接幫到失業基層嘅莫過於設立臨時失業援助金。可惜呢個政府出名善財難捨、冤枉甘心！政府儲備仍然豐厚，卻一味呻窮！幫企業出糧嘅「保就業」用咗成900億元；救愈做愈燶嘅國泰航空又幾百億元；拯救海洋公園又百多億元，出手大方，對深陷困境、冇隔宿之糧嘅失業基層就斤斤計較，毫無承擔！

廢官藉口多多，死都唔肯設立失業援助金，又話要長遠考慮，更厚顏無恥指支援全面，大把措施幫緊你！據悉，今日公布嘅財政預算案，將會由政府提供百分百擔保嘅個人貸款計劃，供失業人士向銀行申請，貸款額最高可達8萬個大洋，年息僅一厘，並設5年還款期，計劃料涉款逾百億元。有關貸款計劃擬為「山窮水盡」，又未能申領綜援嘅失業人士提供「另類援助」，以免陷絕境嘅失業人士向財務公司借貸。該項計劃由銀行審批，政府作擔保人。政府都算「鐵肩擔道義」，至於是否「察民疾苦」？你話呢？

阿哥，一個人長期失業，去到靠借度日，依家政府仲要鼓勵佢哋「先使未來錢」，究竟咁「幫」法，係真幫定推人去死？話就話貸款人喺5年內如期還款，即可獲退還利息，變相提供免息貸款。唉！你估真係「山窮水盡疑無路，柳暗花明又一村」咩？詩人富想像力咪當真！政府鼓勵窮人借錢，借錢始終要還，仲要計息，息口低啫，聽過「壓死駱駝的最後一根稻草」嗎？講到尾，飲鴆止渴，死路一條。做官要有官德，真愛民又點會諗出啲咁低下嘅離地政策？庸官當道，哀我烝民！