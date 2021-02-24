香港特區政府最要害的職位是行政長官，一是行政長官統率整個行政部門，佔特區政府最大比重，也權力最大。二是香港實行的是行政主導，不是三權分立，司法是由行政長官委任和推薦主要法官。行政體系裏的律政司與法官體系是合作中互相制約，行政佔主動權。立法會雖說是民選，立法的法案卻多由行政提出，主動權亦在行政。

行政長官的權力巨大，在特區政府體制內並沒有足夠的制約，雖然比不上殖民地時代的港督，但也差不多。這或許是政制設計的初心，便是要保留原來體制的行政主導，以此來抑制司法獨立和立法會挾民意來左右政府。

正因如此，一旦行政長官職位失守，特區政府便可能淪陷。行政長官不是普選產生，也是間接選舉，民選的比重高，便大有行政長官可以用香港民意來對抗中央，甚且動員司法、立法來增強與中央抗爭的力量。如此，行政長官的大權不受制約，會變成尾大不掉。

或許，因此中央政府近年要強調行政長官的中央任命權是實質，不是循例，要在普選特首時加上選舉委員會來作篩選，也在行政主導之上提出中央要全面管治香港。中央政府的擔心，正是害怕失去對行政長官的控制權，讓香港行政主導的高度自治變成與中央對立，顛覆國家對香港的主權與治權，也因此再三地強調愛國者治港。

愛國者治港首先要行政長官是愛國者，否則的話，愛國者治港便成空話。怎樣保證行政長官必然是愛國者呢？香港社會精英心裏反對回歸、反對中國的為數不少，也有大批人坐擁外國國籍和永久居留權，他們政治上最終不可靠。這也可能反映在行政領導班子之內，政治篩選或可有一定作用，但以國民黨與李登輝的例子為鑑，不易事前辨認。而香港的行政領導多是由殖民地時代特別培養的政務官，單以宣誓不是萬全保證。反修例動亂的顏色革命不成功，最主要還是中央政府的堅持與驚覺，特區政府才不會淪陷。但亦防止不了平亂遲緩，至今還只稱社會事件，不稱暴動或動亂。

單只政治篩選，保證不了，即使防範不是愛國者，也防範不了能力不足或有其他私心的人篡奪行政長官之位。或許沒有萬全之策，但亦可對行政長官及其班子上下監督，由中央政府與代表香港的行政會議、立法會以及選舉委員會進行積極主動的監督，更要打破行政體系內自成一國的政務官系統，把政府改為技術官僚與政治任命官員的西方傳統體制。