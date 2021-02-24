在國家大政方針層面，「港人治港」的說法已經改為「愛國者治港」。現在還沒有更加明確的是，這個「愛國者治港」是否會成為超出原先意義的「港人治港」的範圍，或者乾脆中央派出治港人才以實現「愛國者治港」。這些可能性應該都存在，要看形勢的發展和需要，要看現在的「港人治港」怎麼做，能不能達到中央對「愛國者治港」的要求。

時下的「港人治港」，無論是建制內外的反對派、港英餘孽、戀殖者、崇洋媚外者、缺乏國家認同和愛國情懷者，都將喪失「治港者」的資格。他們如不作出思想上、行動上的轉變，跟上中央的要求，未能讓中央在總體上看到「港人治港」可以實現「愛國者治港」，那麼治港問題在人才使用上就會有根本的調整，就會是「中央治港」，「港人治港」就會被時代列車拋棄。

這麼多年，中央沒少給「港人治港」時間和機會，但就是有人不識好歹，就是無能，搞得香港亂七八糟。事到如今，「港人治港」的自救之路，只有痛改前非，自覺落實中央對「愛國者治港」的要求。然而至今還有公務人員、公職人員連對國家的宣誓和效忠都表示抗拒，足見「愛國者治港」阻力不小。

過去20多年，說到「港人治港」，是沒有幾個人敢說「愛國者治港」的。雖然鄧小平早就有這樣的要求，但「愛國愛港」在反對派的瘋狂歪曲抹黑之下，在殖民主義妖霧不散之下，在港英餘孽、洋奴漢奸橫行霸道之下，在愛國有辱無榮之下，成了「原罪」，「開口就錯」。這樣的社會氛圍，就是要在實施「港人治港」時徹底排除愛國者，要讓反中亂港者全面奪權，要讓外國勢力代理人登堂入室名正言順！

現在，中央要徹底扭轉這個局面，要把「愛國者治港」作核心原則堅決落實，有人極為抗拒，有人感到突然，不能適應，皆屬正常。但實現這一轉變的時間不能拖得太久，若干年內不能讓人看到「愛國者治港」之成效，那麼中央革新「港人治港」，擴大「愛國者治港」的選人範圍，就會出手。