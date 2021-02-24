都說美國外強中乾，確實不假。新冠疫情迄今奪去逾50萬條人命，固然令人觸目驚心，而近日南部暴風雪導致最少76人死亡，重災區德州停水停電逾周仍未恢復正常，更是匪夷所思。這個號稱超級強國的「全球一哥」，抗疫、抗災乃至綜合治理能力都堪比第三世界國家，不是外強中乾又是甚麼？

早前中國部分地區受到大範圍寒潮影響，採取有序限電停電措施，美國傳媒乘機炒作，大肆渲染「整個城市都是黑的」；有台灣傳媒更將大陸部分地區短暫限電停電說成「14億人捱凍受苦」。沒想到美國的報應來得如此之快，一場暴風雪不僅令德州居民捱凍受苦，而且求救無門，不少人更被活活凍死。這再次說明了一個道理，不要對別人的痛苦幸災樂禍，否則必將招來惡報。

新冠疫情暴露了美國防疫抗疫體系不堪一擊，德州危機則暴露了美國公共治理能力嚴重不足。有美國傳媒急急尋找根源，揭露電廠設備無法應付嚴寒天氣、水管一遇寒潮即爆裂等等。其實外因是次要的，內因才是根本，美式制度出現結構性問題，才是頻頻爆發公共危機的主要根源。

表面上，美國是世界上最強大的國家，沒有任何國家可與之匹敵；實際上，美國政府財政緊絀，債台高築，加上社會分配不公，貧富懸殊，導致各種矛盾日益尖銳，治理問題層出不窮。德州停水停電，只是美國基建設施落後、應變能力不足的冰山一角。尤其不堪的是，老美從來沒有檢討自身問題，反而不斷向外轉嫁危機，例如將疫情失控的責任甩鍋給中國，正是典型的強盜邏輯。

說穿了，美國的所謂民主、自由、文明、進步、發達等等，無非是鏡花水月，根本經不起實踐檢驗。相對而言，中國政府通過無數磨難和考驗，治理能力、決策能力、動員能力、組織能力都明顯勝過美國政府。美式民主到底好在哪裏？