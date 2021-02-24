抗疫無方的特區政府，封區強檢收效微，最後殺着就是集體打疫苗針，首批科興疫苗已運抵本港，管治團隊上演「打針騷」，有3名高官沒有到場，被傳媒點名詢問，「唔齊人」當然比較難看，市民難免有猜測，說話也比較難聽。相信這3位都要盡快打針，否則即使民間不追究，同僚都會怪你們沒有義氣。

不過，立法會建制派議員都不是全軍出動撐場，前日只有27名議員到場，有些據說在內地已打了其他牌子疫苗，還是主席梁君彥比較老實，指有同事表明「最好唔好打」，又形容立法會議員猶如「義勇軍」及「白老鼠」，言下之意，為了大局挺身而出，呼籲市民信賴疫苗，早日登記接種。

議員用心良苦，不過，政府卻不能配合，又出現慣常甩漏，昨日凌晨零時起接受5個優先群組預約，然而網上預約系統一度「死機」無法進入。當局指截至昨日中午有超過6萬人預約打針，與其說反應熱烈，實情是低估了市民的需求。據說復星與德國BioNTech「復必泰」疫苗預計即將到港，如果以現在速度，不知何時才能用盡頭200萬劑疫苗。

市民冒健康風險信多政府一次，接種疫苗，倒轉頭來，港府就斤斤計較，老早關定了閘，表明疫苗保障申索應在接種最後一劑疫苗起計兩年內向保障基金提出，之後就各安天命，出了事便要獨自循民事訴訟向藥廠申索。政府是對新冠疫苗太有信心還是沒有信心？顯而易見。新冠疫苗匆匆推出，打破很多慣例，各國特事特辦，批准緊急應用，大家都知道醫學上其實存在風險，副作用後遺症一年半載未必浮現，隨時第3年才發作，政府是否說「你死你事」？平民要告財雄勢大的藥廠，單是天文數字律師費已經令人卻步，況且若不是官方放行，疫苗也不會緊急接種，政府的責任可以推卸嗎？