首批100萬劑內地科興克爾來福疫苗抵港，特首林鄭月娥與一批高官首先接種，5個優先群組市民可於本月23日起預約，26日起在5個社區疫苗接種中心接種。月底德國BioNTech的100萬劑復必泰疫苗亦會抵港，並在24間社區疫苗接種中心供市民接種。英國阿斯利康疫苗則抵港無期。

疫苗未到，香港人已議論紛紛：接種還是不接種？有的認為疫苗太新，擔心它效果欠佳；有的認為疫苗副作用大，怕怕！更有人從政治角度回應：來自內地的，不接種！加上媒體報道，國家疾控中心出版的《中國疫苗和免疫》雜誌，去年9月至10月在浙江調查高學歷人士及醫護人員是否願意接種疫苗，結果只有42.46%願意，不願意的原因，過半是擔心其副作用。而最近又有報道說，英國阿斯利康的疫苗，在法、德和瑞典出現多宗副作用，多名醫護人員集體不適，法國和瑞典叫停使用。To be or not to be？

對付新冠病毒，要全球清零，機會近乎零，似乎人類要與新冠病毒並存。而解決方法就是接種疫苗，防止它入侵，就如平日大家打流感針一般！研發疫苗本來是十年八載的事，但因為應急，在一年內中、英、美、德、俄用不同方式研發。疫苗的效果和副作用，未有十足十把握，卻又真的是值得認真考慮。根據媒體綜合各方醫療專家及機構資料報道，科興、BioNTech和阿斯利康疫苗，它們的保護率分別為50.6%、95%和70.4%。至於副作用，科興是疲倦、頭痛、發燒、過敏反應；BioNTech是發燒、發冷、頭痛、脊髓炎、面癱；阿斯利康是疲倦、發燒、發冷、頭痛、面癱。根據香港醫院藥劑師學會資料，科興疫苗副作用較少，亦較輕微。港大醫學院院長梁卓偉則表示，科興和復必泰都十分安全，但各有缺點，科興可靠值下限未達世衞指明需要30%，復必泰則副作用多。To be or not to be？

筆者認為，對付新冠病毒是全球人類Vs病毒之戰，每個人都有責任和應盡力去打贏這場仗。當大家看到全球病毒未能清零，每人都有責任接種疫苗抗衡病毒。對筆者來說，問題只在選擇保護率高還是副作用低的疫苗。現在是對抗病毒，政治因素放一邊。

若有七成以上市民接種疫苗，筆者會選擇副作用低的疫苗，因七成市民接種，接種的保護率高或低已不太重要，這已有足夠社會免疫效果，況且它們不是0和100之別。而且自己保持清潔衞生、勤洗手、戴口罩、少出席群聚活動，保護率也很高。選副作用低的疫苗，是不要未被病毒攻陷，自己先打低自己。To be or not to be？你點決定？