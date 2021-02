首批100萬劑內地科興克爾來福疫苗抵港,特首林鄭月娥與一批高官首先接種,5個優先群組市民可於本月23日起預約,26日起在5個社區疫苗接種中心接種。月底德國BioNTech的100萬劑復必泰疫苗亦會抵港,並在24間社區疫苗接種中心供市民接種。英國阿斯利康疫苗則抵港無期。

疫苗未到,香港人已議論紛紛:接種還是不接種?有的認為疫苗太新,擔心它效果欠佳;有的認為疫苗副作用大,怕怕!更有人從政治角度回應:來自內地的,不接種!加上媒體報道,國家疾控中心出版的《中國疫苗和免疫》雜誌,去年9月至10月在浙江調查高學歷人士及醫護人員是否願意接種疫苗,結果只有42.46%願意,不願意的原因,過半是擔心其副作用。而最近又有報道說,英國阿斯利康的疫苗,在法、德和瑞典出現多宗副作用,多名醫護人員集體不適,法國和瑞典叫停使用。To be or not to be?

對付新冠病毒,要全球清零,機會近乎零,似乎人類要與新冠病毒並存。而解決方法就是接種疫苗,防止它入侵,就如平日大家打流感針一般!研發疫苗本來是十年八載的事,但因為應急,在一年內中、英、美、德、俄用不同方式研發。疫苗的效果和副作用,未有十足十把握,卻又真的是值得認真考慮。根據媒體綜合各方醫療專家及機構資料報道,科興、BioNTech和阿斯利康疫苗,它們的保護率分別為50.6%、95%和70.4%。至於副作用,科興是疲倦、頭痛、發燒、過敏反應;BioNTech是發燒、發冷、頭痛、脊髓炎、面癱;阿斯利康是疲倦、發燒、發冷、頭痛、面癱。根據香港醫院藥劑師學會資料,科興疫苗副作用較少,亦較輕微。港大醫學院院長梁卓偉則表示,科興和復必泰都十分安全,但各有缺點,科興可靠值下限未達世衞指明需要30%,復必泰則副作用多。To be or not to be?

筆者認為,對付新冠病毒是全球人類Vs病毒之戰,每個人都有責任和應盡力去打贏這場仗。當大家看到全球病毒未能清零,每人都有責任接種疫苗抗衡病毒。對筆者來說,問題只在選擇保護率高還是副作用低的疫苗。現在是對抗病毒,政治因素放一邊。

若有七成以上市民接種疫苗,筆者會選擇副作用低的疫苗,因七成市民接種,接種的保護率高或低已不太重要,這已有足夠社會免疫效果,況且它們不是0和100之別。而且自己保持清潔衞生、勤洗手、戴口罩、少出席群聚活動,保護率也很高。選副作用低的疫苗,是不要未被病毒攻陷,自己先打低自己。To be or not to be?你點決定?