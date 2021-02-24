輸打贏要、雙重標準向來是反對派的處世哲學，例如港府推出「安心出行」應用程式以便追蹤疫情，他們言之鑿鑿指這是港府全民監控的手段，掌握市民私隱然後「送中」。然而，一旦是「自己友」觸犯私隱條例，即使是有證有據無從抵賴，他們卻有另一把尺自動噤聲，唔到你唔服。

壹傳媒兩名記者涉嫌違法取得藝人張栢芝第3名兒子的出世紙並公開刊登，觸犯法例，日前提堂。奇怪的是，政客、黃絲們對此粒聲唔出，香港記協更恍若啞了一般，為何不以譴責「警暴」的相同力度去譴責這些傳媒敗類？又或者反過來說，為何不用一貫的歪理死撐將檢控說成是政治打壓？當然啦，事件是由苦主向私隱專員公署投訴開始，並非警方主動調查，記協自是無話可說。

其實，人人也有權談私隱，唯獨淫媒毒果沒有。他們一直視別人私隱如無物，偷影女星換衫有之，摷藝人垃圾桶再公開報道又有之，至於狗仔隊更是由毒果報率先引入，私隱在他們眼中只是賣錢的東西而已。但當換了立場，涉及「敵對勢力」，則事無大小不論真偽，也搬出私隱兩隻字大做文章。「安心出行」固然是一例，將中央協助全民檢測生安白造為「DNA送中」又是另一例。私隱在這些人手中，只是隨時都能搓圓撳扁的橡皮膠，不值一哂。

嗱，說到私隱，淫媒毒果的創辦人漢奸黎當然又有另一把尺。其涉及的刑恐東方報業集團男記者案，在庭上便曾將記者的正常採訪說成是「跟蹤」、「侵犯私隱」，真係人唔笑狗都吠。作為「狗仔隊之父」，居然學人談私隱，知道醜字怎麼寫嗎？

最近大漢奸折墮入冊復有多案開審，其妻女時有探望，毒果報居然煞有介事將漢奸黎的女兒寫成「女親友」，慌死人知道她的真正身份。別人的女兒是女兒，漢奸黎的女兒則是女親友，其雙標和虛偽令人鄙視。