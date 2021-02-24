防治新冠肺炎的疫苗，終於可以供應香港，特首林鄭月娥日前率領一眾高官，身先士卒，成為第一批疫苗注射者。他們既然甘願當「白老鼠」，估計市民也會逐漸放下戒心，爭相去忍受這兩針之痛。

內地疫苗的安全問題，一直不讓我擔心，曾經打趣地說，中國製的疫苗成效如何，北京政府比任何人更掛懷。今番的新冠肺炎病毒即使不是源於武漢，也是在內地最先爆發，然後才於全球各地漸次傳播的。中國政府最低限度在心理上，覺得有虧於其他國家，為免再出岔子，定然會端着放大鏡去檢查自家製疫苗的每一個細節部分，故此安全性應該有保障。

中國疫苗第3期的臨床測試數據再三延後公布，好事者懷疑它們品質欠佳，我反倒從另一個角度解讀問題，說不定正因為我方要求嚴格，須再三核對資料，所以才會延誤呢。

近年，香港「黃絲」與不少西方評論盲目反中，他們的抹黑手法層出不窮，早前不是說中國製的新冠肺炎病毒測試劑，準確度只得三成嗎？若然當真如是，內地的病毒檢驗是10測7錯，恐怕今日神州大地的疫情早已不可收拾，又何來農曆新年期間歌舞昇平的盛景呢？如今不少人又在抹黑中國製疫苗，我卻是一笑置之，任由他們繼續自我創作和發揮好了。

疫苗不論是中國製抑或外國製，風險肯定是有的，但是權衡之下，打總比不打更安全。香港的人口密集程度，素來處於世界前列位置，如果不靠疫苗，單靠市民注意個人衞生，想撲滅病毒，恐怕要待至驢年。紐約、倫敦、巴黎不像香港般劏房林立，外國城市的街道再擠迫，也很難像咱們旺角和銅鑼灣區一般嚇人，故特區的疫情隨時會比其他地方更難斷尾。除非有一天，大部分香港市民，都肯主動接種疫苗。