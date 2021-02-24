名不正則言不順，言不順則事不成，無非是說，要做成一件事，必須先有一個正當合理嘅名義和理由，這樣事情才能講得通。好似林鄭仍住喺「禮賓府」而不是「特首府」，本報一再指出係「名不正則言不順」；有堪輿學家也指禮賓府確改壞名，明明係逾700萬港人之首，不做「主」而作「賓」，夢裏但知身是「客」，只能一晌貪歡，予人神不守舍之感，其位豈能久乎？是以禮賓府一早應改名為特首府或特首官邸，如此才名正言順，亦凸顯官威氣勢！

香港回歸逾23年，好多嘢依然未能去除戀殖心態，就好似各大紀律部隊至今仍使用英式步操，實在礙眼！米字旗97回歸時已經降下，仲用英式步操？本報早於去年7月已提倡要撥亂反正，改行中式步操，據了解即將會有重大突破。消息指，香港警察學院日前喺香港仔校舍舉行中式隊列培訓班，由解放軍駐港部隊三軍儀仗隊成員教授，受訓學員來自各紀律部隊，除警務處，並包括入境處、海關、懲教署及消防處嘅步操教官，培訓內容包括原地及行進間嘅步操動作，以及軍旗、指揮刀和步槍等步操動作。

警方發言人表示，雖然香港警隊嘅步操方法源自外國，但經過多年歷史發展，警隊嘅步操方法已演化為具有警隊特色嘅獨有步操，並自行訓練。不過點講都好，「愛國者治港」勢不可當，係時候改變了！

有學者和評論員稱，本港已訂立《國歌法》，《港區國安法》亦已實施，惟紀律部隊一直使用英式步操，乃港府縱容公務員持戀殖心態，導致官場中疑出現有人「雙重效忠」之嫌，促請港府正視問題。古人說，為政，知善不行者則謂之狂，知惡不改者則謂之惑。夫狂與惑者，聖王之戒也。知道係好事而不去施行就叫狂，知道係惡行而不改正就叫惑，狂與惑係聖王所戒除嘅！除了用中式步操，要改的還多着，祈政府端正主人家心態多正視。