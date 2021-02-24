特區政府宣布，為去年7月1日前受聘的公務員訂立宣誓或簽署聲明要求，須簽署聲明擁護《基本法》、效忠香港特區、盡忠職守和對特區政府負責，在發信4星期內簽妥及交回，擔任部門首長等高職者並須宣誓。

我起初以為宣誓只屬例行公事，不會有反對聲音，因為誓詞內容不算特別，要點與公務員守則分別不大。原來我估計錯了，傳媒報道有新興公務員工會的發起人拒絕宣誓寧願辭職，據悉有幾個政府部門和職系都有人拒絕宣誓，打算辭職。遞信辭職者以社工較多，其他有工程師、醫護等。不過，要統計確實辭職人數為時仍早，因遞辭職信者並非立時離職，生效日期可能要一至兩個月後，有些離職者還要清假，正式離職日期要清假後才生效。故此要等兩、三個月後，方可作實有多少公務員在這段期間離職。

黃色社交媒體對公務員應否宣誓、是否應因此辭職意見分歧，似乎贊成宣誓的佔多數。有網民表示為了生活，沒有辦法，無奈照簽誓詞，並反問如果辭職，日後是否由黃色經濟圈出糧？也有網民辯護說，宣了誓簽署了誓詞不一定要遵守，到時工可照返，對上頭命令陽奉陰違，這種思維可謂深諳公務員工作態度的精髓。最惹笑的是有人說，如果黃絲都因拒絕宣誓辭去公務員職位，豈不是把職位空出讓給藍絲？故此決定宣誓留下，免給藍絲可乘之機。也有人認為是否宣誓繼續當公務員是個複雜問題，各有原則想法，不應把問題簡單二元化，把宣誓與否、辭職與否作為分黃藍定忠奸的標準，把別人道德綁架。

對雖然自命黃絲，卻照樣宣誓留在職位的公務員，不少網民表示不滿，批評他們只是不顧原則投敵，還厚顏無恥為自己辯護。也有人說，公務員拿的工資比市面同類職位要高50%，他們不辭職只是受厚祿所誘，無謂砌詞把自己的行為美化。