世界視線：部長提名遇阻滯　百日新政談何易

美國總統拜登的內閣部長提名，最近遇到阻滯。超過70位國會共和黨議員日前去信拜登，敦促其撤銷對加州總檢察長貝塞拉的衞生部長提名，除了貝塞拉，拜登屬意的行政管理和預算局（OMB）局長以及內政部長人選，均在參議院受阻。據報道，拜登政府的內閣成員中，迄今只有6人獲參議院確認，進度明顯落後於前幾任總統。

拜登任命貝塞拉出任衞生部長引發爭議，其實並不令人驚訝。貝塞拉是拉丁裔的加州總檢察長，此前盛傳是司法部長的人選，問題是貝塞拉本身並無擔任公共衞生公職的經驗，更遑論要在世紀疫情肆虐期間，帶領僱員超過8萬人的衞生部。有報道指，貝塞拉跟拜登其實並不熟稔，儘管跟副總統賀錦麗是前後任的加州總檢察長，但後者擔任參議員後主要在華府活動，兩人亦沒有很深的私交，貝塞拉被相中，與拉丁裔團體幕後發功分不開，本身就是政治「分餅仔」而非適才適任。

至於內政部長提名人選、新墨西哥州眾議員哈蘭德，一旦獲參議院確認，將成美國首位原住民閣員，本來符合民主黨的政治正確，但結果西維珍尼亞州民主黨參議員曼希「跳船」。曼希之所以反對哈蘭德的提名，是因為西維州是傳統深紅州份，哈蘭德長期關注氣候暖化問題，公開呼籲停用石化能源，這對於西維州選民來說，無疑是票房毒藥，曼希無論如何難以收貨。拜登提名內閣成員的窘境，正好凸顯民主黨在參議院的優勢是如何脆弱。拜登代表民主黨出選總統，本身就是黨內不同政治派別妥協後的產物。以紐約州眾議員奧卡西奧-科迪斯為首的進步派，固然嫌拜登政策太保守，像曼希那樣代表「紅州」的議員，卻必須更着意地向選民顯示自己的中立，這就是為甚麼除了反對哈蘭德出任內政部長，曼希亦反對拜登在1.9萬億紓困方案中，提出將聯邦最低時薪由現時7.25美元倍增至15美元建議。美國社會左右派之爭，不僅體現在共和、民主兩黨惡鬥，民主黨內部分歧亦不易擺平，拜登的「百日新政」想取得速效，難如登天。