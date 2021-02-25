功夫茶：劉利鼠群大寶號　升官發財見金牛

香港呢個國際城市、亞洲金融中心，都真係唔講都唔知，就係「因鼠之名」而威震國際，香港自2018年出現首宗大鼠戊肝個案，自此一發不可收拾，爆得比煙花璀璨。截至去年底，全球共有16宗大鼠戊肝個案，香港獨佔15宗，你話係唔係揚名四海，好應該高興吓？

冇錯喇！香港鼠患處處，滅鼠就年頭滅到年尾，即使投下數以億元計去滅鼠，本來應該係「老鼠一隻也嫌多」，依家卻係「一隻老鼠都捉唔到」；食環署大鑼大鼓話要「深層清潔消毒」滅鼠，可惜有姿勢冇實際，每次記者巡視公眾街市，都會發現群鼠橫行，而多個街市更曾出現「群鼠開餐歎豬殼」圖，場面震撼！功夫茶有理由相信，若然毛澤東翻生，見到咁嘅場面，佢老人家都會戒掉飯桌上最愛嘅紅燒肉！

之不過，你咪理，治鼠無方、滅鼠無能，搞公共衞生一塌糊塗嘅食環署前署長劉利群竟升官發財，擢升為食衞局常秘，即係政務官最高級，薪金由273,000個大洋一跳升至303,950個大洋，加咗成3萬蚊人工。據講一眾街市老鼠、坑渠老鼠、後巷天井嘅老鼠無不載歌載舞，歡呼雷動，感激佢咁多年嘅有愛包容，鼠輩無視禁聚令，好想為「劉利鼠群」提早賀壽，並衷心感謝佢並不「利群」而係「利鼠」，對利鼠群不殺之恩感激流涕，群鼠就話小小心意，不如鑄隻金老鼠代表我們愈活愈起勁的心吧！眾鼠吱吱耳語稱善！一鼠心水特別清醒，可能食得豬殼多，鼠尾一豎叫道：今利鼠群升官發財，目中只有金牛，一小金鼠算啥？失禮利鼠群大人也！仲話提前為劉大人賀壽，也不查清楚大人生肖屬龍，係都打隻金龍賀一賀佢喇！

阿哥，以上雖屬現代版「鼠笑話」，亦可見「利鼠群」之大寶號，如何威震香江惠澤鼠群！政府管理街市立立亂，依家又話通過香港仔街市及熟食中心現代化計劃，將工程計劃提升為甲級，涉款2.54億港元。之不過，多名議員都擔心以劉利鼠群嘅碌碌無能，再多嘅現代化工程，分分鐘又係好似安裝乜鬼嘢熱能探測攝錄機以量度老鼠嘅活動情況，從而更有效放置殺鼠劑及捕鼠器，執行更具針對性嘅滅鼠工作，最終變成大隻講！

喂！依家叫你哋滅鼠，唔係叫你哋睇群鼠如何交配、嬉春繁殖吖！庸官之無能，花費咁大筆公帑搞「現代化工程」街市，喺「利鼠群」旗幟鮮明帶領下，盞更惠澤鼠群，令佢哋生活得更開心快活！正如有議員話齋，街市管理不應只限硬件，還有提升軟件如推行電子付款，當然最重要還是人的因素。踢都唔識郁，利鼠不利群都升官發財，賞罰不明，廢官當道，香港有乜可能唔淪落為「利鼠群」樂園吖！