正論：劫貧濟富救經濟　懶理民間疾苦聲

經過黑暴洗禮及疫情摧殘，本港經濟奄奄一息，新一份財政預算案由是備受矚目，人們無不期望港府有新思維大手筆振興經濟、援助基層。很可惜，希望愈大失望愈大，財爺陳茂波事先張揚財赤高企需「睇餸食飯」並全面「減糖」，甚至猛力向中產開刀，失業基層更慘被排除在救助之外。反而破天荒推出5,000元電子消費券，美其名曰刺激經濟，實際上仍不脫向大企業傾斜的作風，遑論受禁聚措施影響最深的行業未必受惠，擺明劫貧濟富。

一橋之隔的澳門早在去年已推出消費券，社會當時已有聲音要求港府跟從，惟港府官員向來剛愎自用，慣性以為香港比澳門優越，不屑倣效。無奈現實催人，本港最新失業率達到7%的近17年來高位，多個行業受禁聚措施打擊而爆發倒閉結業裁員潮，而且旅遊業陷於冰封，零售業一損俱損，經濟環境前所未有地嚴峻，消費券不推不推還須推。財爺公布，每名合資格18歲或以上香港永久性居民與新來港人士，均獲發5,000元電子消費券，分5個月發放，每月1,000元，每張消費券規定在一個月內使用，當局正與支付平台聯絡，爭取最快暑假開始登記。

全民派錢落空，換來全民派發消費券，當然是有好過無，但只是聊備一格，正如經濟學者指出，消費券分期發放，小眉小眼，難起明顯刺激經濟之效，港府更沒有明言消費券是否針對弱勢產業如酒店、卡拉OK、食肆等，欠缺方向性，質疑每名市民取得消費券後，真正額外投入消費市場的只會有500至1,000元。

其實，電子消費券最大的問題還是在於，港府擬將金額存入支付平台，包括八達通、支付寶、PayMe等，這意味市民必須擁有個人八達通，否則會有身份識別問題；至於支付寶在港的普及性始終不足，PayMe則多用於網購或個人轉帳收款，惟網購是否納入計劃港府未有細節。更不必說，歡迎電子支付的商戶大多是大型連鎖集團，小本經營的個體戶難以受惠，加上分期發放金額瑣碎，市民隨時只會用於超市購物之類，情況跟保就業計劃一樣，明明超市是疫情下少有的賺錢行業，卻仍獲數以億元計的巨額資助，最終要逼超市「回饋社會」以息民憤，今次會否也是一樣，可思過半矣。何況港府辦事出名效率低下，暑假才接受登記，隨時拖到年尾才能實施，亦難免被陰謀論者指為明益支付平台，想一想也覺問題多多。

另一邊廂，財政預算案全面「減糖」，逆周期措施只有1,200億元，綜援、高齡津貼、長者生活津貼及傷殘津貼等，由過去出雙糧變成只獲多發半個月。更令人側目的是，預算案向中產開刀，不僅薪俸稅和個人入息課稅的退稅上限倍減至只有一萬元，當局更將私家車首次登記稅各稅階的稅率提高15%，牌照費增加30%，分別為事隔10年及30年以來首次加價，令夾心階層負擔大增。港府聲稱政策目的在於減少路面車輛，但卻調高電動車「一換一」計劃下的免稅額，變相鼓勵買車，簡直自相矛盾。與此同時，港府堅拒設立失業援助金，失業人士一毫子支援也沒有，卻推出不切實際的「百分百擔保個人特惠貸款計劃」，打工仔未有着落已孭下一屁股債，到底這是幫你還是害你，怎能不令人懷疑？

當然，港府善財難捨，嫌貧愛富，早就不是新聞，適逢本港經濟下行，更有藉口懶理民間疾苦。問題是，香港的財政情況並非如高官所說那樣糟糕，恰恰相反，香港勝在底子雄厚，財政情況比許多國家還要健全。沒錯，港府在過去一年為應對疫情和紓困而大幅增加開支，財政儲備兩年間從相等於23個月政府開支下降至13個月，但本年度財赤預計為2,576億元，比外界估計的逾3,000億元低，而且截至今年3月底，財政儲備預計有逾9,000億元，比外界預期的8,000多億元多。港府一味喊窮，到底騙得了誰？

說到底，在經濟冰封的環境下，港府甚麼都可以省，唯獨不應吝嗇援助貧苦大眾，偏偏港府反其道而行，對基層一毛不拔卻闊佬自己，居然只象徵式訂下1%的政府經常性開支節流指標，面不紅氣不喘表示六成經常性開支用於支薪，壓縮空間不大，叫人情何以堪？尤其是一眾問責官員德不配位、能不稱官，食衞局局長陳肇始抗疫不力，對本港經濟插水負有不可推卸的責任；民望長期「墊司底」的律政司司長鄭若驊更是只出糧不做事的廢官代表，這些人賴死不下台也就罷了，為何至今仍不肯大幅減薪以示共度時艱？再窮不能窮高官，要苦只能苦基層，寡廉鮮恥，莫此為甚。

今時今日，香港失業率高企，開工不足及破產比率有增無減，奈何孤寒掌櫃錙銖必較，應使不使，不應使卻亂使，一味將用於基層的錢削骨削肉，用來補貼消費券和高官支薪，同時堅拒撤辣振興樓市，更誓將巨額公帑倒錢填海。這份財政預算案是否合格，公道自在人心。