神州觀察：宣傳銷售吃泥土　網購亂象需遏止

內地網絡平台近日出現一批吃泥土的另類吃播，相關影片的觀看人次動輒達數十萬之高，並有電商平台在售賣各種泥土製品，從而引發健康安全擔憂及有不良宣傳誤導、違法銷售之嫌。事實上，吃播也好，直播帶貨等網購平台也好，不時爆出各種亂象，勢會給消費者帶來不同程度損失和傷害，當局必須設法遏阻。

正如有內媒發現，多個影片平台都有推介吃泥土的影片，且會根據泥土種類進行標籤區分，總之黃土、紅土、新疆白土、煙熏土、膠泥土等品種一應俱全，並由一眾主播「津津有味」地演示。有心理專家認為此舉屬「異食癖」，不少影片平台亦有該類標示；而在一些網購平台上，土製品的價錢可賣到每半公斤18至28元不等，當中更有商家一個月做成200多宗交易，只是這些商家都非食品店，亦無任何食品生產類許可，屆時難保不會吃出問題來，就算此舉屬「小眾文化」，卻有機會被一些未成年人模仿，諸多潛在風險都應被監管當局考慮在內。

同樣容易造成不良示範及隱患的，還有早前的網購「滴血吊墜」事件，相關操作甚至會帶來感染破傷風、愛滋病等風險，尤其正值時下防疫期間，也真是能折騰，敢折騰；更有那麽多「無知少女」積極響應，覺得「挺有意義」，爭相上網展示自己扎手指、割手等血腥照片。此外還有「青絲手鏈」、「血刺繡」、「血護身符」，甚至模仿古代處罰犯人的酷刑「在身上用刀刻名字」等，都被不少年輕女孩追捧，用來作為對男友「愛的證明」，實在荒唐不堪。

再說吃播，當局早前以惜食之名全面整肅後，有無良之人居然想出讓寵物上陣充當「大胃王」，藉以避過監管，結果竟強迫小狗進食過量食物，乃至爆炸糖、辣椒等，簡直是在明目張膽虐待動物，事件亦足證相關影片平台和主播都是唯利是圖之輩，為賺錢甚麽都可以不顧。上月接連爆出的網售寵物「活體盲盒」及貓糧質量安全問題，亦都屬同類性質，涉事的「拼多多」及「天貓」等電商平台都有無法推卸的責任；問題就在於，當需要他們在利益和責任之間作出抉擇時，利益總是佔上風，於是責任必然被捨棄。

可以見到，近年隨着互聯網經濟的興起，各種吃播、直播帶貨等電商平台蜂擁出現，同時亦帶來各種競爭壓力，這就迫使一些商家不得不以奇招、噱頭制勝，本來無可厚非，只要能守住法律和道德底線便可。然而利之所驅，必有無視法紀道德之人爭附，網購平台於是淪為了更便捷的操作平台，以致假貨、不安全食品氾濫，甚至野生動物、槍枝、毒品等非法售賣行為充斥，早已亂象叢生，加強規管刻不容緩。