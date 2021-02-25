中央表明，「愛國者治港」是對「港人治港」的「最低標準」。其含義有二，一是中央對「愛國者治港」還有更高的要求和期待，這將表現在「德才兼備」方面，表現在對「治港者」的人品道德、思想覺悟、政治水平和工作能力、政績方面都要有提升的空間。二是目前這個「最低標準」且尚未達到。

多年來中央並沒有制訂出選拔治港的愛國者標準，只是籠而統之的講治港「以愛國者為主體」。現在中央要把愛國者的標準訂得具體，落在實處。這當然首先要從行政長官和管治團隊入手，要求他們，第一，全面準確貫徹「一國兩制」方針，始終站在國家根本利益和香港整體利益的立場上，把握正確方向。第二，堅持原則，敢於擔當，敢於對破壞「一國兩制」實踐的行徑進行堅決鬥爭。第三，胸懷「國之大者」，要站在國家戰略高度和發展全局，謀劃香港的未來，辦好香港的事情。第四，精誠團結，形成「愛國者治港」的強大力量和聲勢。對於中央的這些要求，香江特首和管治團隊是有明顯差距的。

中央制訂「愛國者治港」的要求，是為了盡快落實中央全面管治權，盡快扭轉香江府衙在管治問題上多年來的行差踏錯，盡快督導香港融入國家發展大局，納入國家治理體系，令「一國兩制」不走樣、不變形，行穩致遠。

眾所周知，現屆行政長官和管治班子不是在中央「最低標準」下產生的，那時香港的亂局和管治步入邪路已非常嚴重。沒多久，在反中亂港勢力和美英勾結下，爆發了震驚中外的反修例暴亂。這與香江府衙的綏靖、投降路線，香港各管治領域對黑暴分子提供的支持和保護關係甚大，凸顯了回歸之後，香港絕大部分管治權根本不在愛國者手裏的冷酷現實，反中亂港者、外國代理人要一舉奪得香港的全面管治權就在眼前。現在中央提出「愛國者治港」的「最低標準」，對香港的管治者們可說有急轉彎壓力。不識做者、抗拒者定要出局，這是歷史的必然。