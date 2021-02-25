港府修例要求區議員等公職人員宣誓，雖然姍姍來遲，但遲到好過不到，總算堵塞了制度漏洞，向撥亂反正邁出關鍵一步。相關條例草案除了訂明區議員及《基本法》中列明的公職人員宣誓安排，也明確列出6項「正面清單」及9項「負面清單」，可謂巨細無遺，滴水不漏。有黃絲質疑這是取消反對派議席及參選資格的工具，將他們趕盡殺絕。其實這沒有甚麼好質疑，修例就是為了正本清源，為了清理門戶，反對派將區議會變成黑暴及港獨基地，難道不應該被DQ？難道不需要面對刑責？

眾所周知，自從前年反對派趁黑暴之亂奪取大部分議席，區議會即已變質變味。那班政治小學雞氣燄囂張，利用公共資源從事反中亂港乃至港獨活動，甚至在議員辦事處公然張貼「藍絲與狗不得內進」，是可忍孰不可忍？即使港府不修例，中央也必定出手，區議會是建制一部分，而非法外之地，豈能任由反對派胡作非為。

國有國法，家有家規，議會有議會的約束。世界各地對議員宣誓的要求不盡相同，但效忠國家、維護國家安全等內容都是必不可少，如果反對派連最基本的要求也不願遵守，證明他們根本沒有資格擔任議員。過去正因為港府姑息縱容，加上中央放任自流，反對派才會如此囂張，香港也才會鬧到如此地步。如果按照國際標準，那些公然勾結外部勢力、不斷唱衰香港及國家、甚至要求外國制裁香港及國家的反對派政客，勢必被控以「叛國罪」，豈止被DQ這麼簡單。

從制訂國安法到整頓立法會，再到清理區議會，中央連環出擊，態度絕不含糊。這正是反對派逼出來的結果，若不是他們太狂妄，肆意挑戰國安底線，中央也許還猶豫不決。物不至者則不反，反修例黑暴既是香港危機，也是撥亂反正契機，只要中央真正落實全面管治權，反中亂港勢力就無所施其技。