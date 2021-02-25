區議會制度行之已久，一向在社區民生發揮作用，沒有功都有勞，但前年11月起，反對派一舉攻陷區議會選舉，18區會操控了17個，把區議會政治化，懶理服務民生使命，只是當工具去達到反中亂港的政治目的，開會往往是謾罵及對抗，蹉跎歲月。

擔任區議員原來有別於立法會議員，毋須宣誓效忠特區及擁護《基本法》，不怕法律責任，所以黃營有恃無恐，年多以來在社區搞分化，利用公共資源來破壞香港，天理不容。

政府其實早應出手對付，但綏靖政策作祟，百般忍讓，終於中央見勢色不對，一出招便是技術性擊潰反對派，從《港區國安法》以至取消部分泛民主派立法會議員資格，都是針對性部署，合情合理合法，只是有點姍姍來遲，直至昨日始公布修例要求區議員宣誓的方案，遲到好過冇到，又是考驗香港人的忍耐力。

正本清源，先從政治勢力的根基着手，首先兩級議會從此有一個嚴格政治門檻，不再像以往來者不拒，而且議會有可觀薪津，衍生職業搞事議員不特止，還養活了一大班議員助理收公帑做打手，年輕人被招攬以為踏上政途，其實是步入歪路，現在樹倒猢猻散，政治陰謀幻想破滅了，相信減少了很多迷途羔羊。

特區是否從此天下太平？那又未必，若果有法不執，多強的法例也是徒然。律政司負責監察違例區議員，可以採取行動令其停職，但以律政司往績，被監察的需要一樣不遑多讓。放生黑暴，檢控粗疏，法庭多次嚴厲批評，近日又成為箭靶，《港區國安法》生效以來檢控率只是一成，警察拉人，律政放人，黑暴鬆人，往後會否任由區議員宣誓當食生菜，實在難以預測。一日由鄭若驊任司長，律政司想重光都很渺茫。恐怕到頭來又要傳媒及社會大眾來監察區議會及律政司，特區荒謬事豈會少？