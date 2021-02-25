美國軍機和戰艦於2月多次闖進南海，2月17日美軍第7艦隊神盾級驅逐艦羅素號，在南海執行其「自由航行」任務。美國公開稱該艦的「自由航行任務」是在挑戰中國大陸、越南和台灣對外國軍艦無害通過沿岸國領海的「非法限制」，並挑戰南海主權聲索國過度的海事主張。美國艦隊是完全不理會國際公約，沿岸國可有12海里領域。

為此台灣前總統馬英九發表立場，認為該艦「自由航行任務」是在挑戰沿海國家「過度海洋權益主張」。美國海軍第7艦隊的說法不正確，有損台灣的權益。內政部、外交部及行政院應表達嚴正立場，不可沉默。而蔡英文政府則說，此乃展現美國對印太地區安全現狀遭到挑戰的明確表態，態度是認同美國的做法。

此事件反映了兩大範疇的問題：

甲、對於美國：

一、美國大晒，美軍喜歡到甚麽地方就到甚麽地方，不管此地方是你的或他的，不受規限。二、聯合國於1982年訂立《海洋法公約》，有160個國家簽署，而美國則沒有簽，明顯是美國不願遵守國際共識，以便日後可以為所欲為。

乙、對於台灣：

一、台灣已立中華民國總統六十八年令「我國領海擴充為12海里，並設立200海里為經濟海域。」二、美國是公然以「自由航行」挑戰台灣的領海權，但蔡英文政府卻表示接受，這是違反總統六十八年令，不捍衞國土。前總統馬英九除表態外，更公開其在任時，美國政府曾私下要求台灣公開放棄現有11段線主張，而藉此挑戰內地的9段線，當時政府悍然拒絕。

在去年7月美國國務卿蓬佩奧認同把太平島改為礁岩，蔡英文政府外交部表示歡迎。這年多來，蔡英文政府不斷向美國退縮、讓步、配合，更有說蔡英文認為美軍機和軍艦做法，是協防台灣而非挑戰台灣。蔡英文猶如美國急先鋒。

筆者半年前在媒體曾斷言，台灣遲早成美國圍堵大陸其中一個島鏈。特朗普落任前的一個星期，公開一份機密文件，說已築成島鏈，圍堵大陸。駭然發現，名單內有台灣。怪不得去年12月，美國高官排隊式訪台，軍機和艦隊不時到南海巡航，真不知蔡英文政府背着台灣市民，向美國政府承諾了多少？

不過，必須提醒蔡英文政府，美國由前總統甘迺迪至特朗普，均公然說明美國利益第一，意識形態其次。蔡英文所作所為，送羊入虎口是太天真還是太naive呢？