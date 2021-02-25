反對派於2019年掀起黑色暴亂，以為挾兩制足以號令一國，殊不知他們的無知無恥徹底觸犯中央紅線，中央不得不出手嚴肅整頓，而且不出手則已，一出手驚人。繼公務員必須宣誓效忠後，宣誓規定更擴及攬炒派主導的區議會以及所有公職人員，有關條例草案訂明9大違反「擁護《基本法》、效忠香港特區」的法定條件，若有人經法庭裁定違誓或不符上述要求，將喪失就任資格及5年內不得參選，發假誓更可坐監，可謂將反中亂港者箝制得動彈不得。

政制及內地事務局局長曾國衞公布《2021年公職（參選及任職）（雜項修訂）條例草案》細節內容，全部都是有的放矢，極具針對性。其實這是遲來的撥亂反正，也是中央拋出「愛國者治港」大政方針後，港府必須跟隨的反響。唯一令人擔心的是，政客是否違反9大法定條件，由律政司及法庭把關，這些機關皆由黃人主導，條例草案是否能如期發揮威力，趕絕反中亂港分子，實在不好說；要是司法繼續與反中亂港者合流，利用司法獨立為幌子庇奸護惡，恐怕落實「愛國者治港」將是一波多折。

這並非杞人憂天。司法界向來是反中亂港大本營，他們滿口法治人權公義，幹的卻是叛國禍港、維護外部勢力利益的勾當。《港區國安法》生效後，部分黃絲法官依然冥頑不靈，千方百計放生黑暴，早前有法官將涉及831的所有被告判以罪名不成立，激起輿論嘩然，律政司被迫整色整水提出上訴；詎料事件還未降溫，同一位法官日前又將6名在單位內被搜出炸彈原料的串謀暴動罪被告，全部判以無罪釋放。

由此可見，「愛國者治港」必須確保連司法人員及法官都受規管，法官必須以維護國家安全為己任，包庇放生反中亂港者必須被DQ。這樣才能正本清源，確保國安法落到實處，黑暴無從再起，特區長治久安。