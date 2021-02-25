一直有科學家懷疑，太陽黑子的活躍周期，會影響人類情緒，很多狂熱的群眾運動，正是因此而來。所以，我經常打趣地說，地球科學尚未發展到足以制衡太陽黑子的影響之前，不要太信靠群眾智慧，更不要太依賴民主。

中華人民共和國立國後，第一場重大災劫是大躍進運動，根據官方公布，期間餓死了約2,000萬國民。但這場運動只是一個人的責任嗎？理智的人告訴你，不是的。翻開《鄧小平文選》，鄧老爺子檢討說：「毛澤東同志頭腦發熱，我們不發熱？劉少奇同志丶周恩來同志和我都沒有反對，陳雲同志沒有說話。在這些問題上要公正，不要造成一種印象，別的人都正確，只有一個人犯錯誤。」鄧小平間接承認了，在大躍進初期，大家都在群眾的狂熱中迷失了。這一類非理智情緒就像幽靈，在歷史長河中不斷徘徊，大躍進之後的文化大革命，為禍更甚。如果大躍進不是由一人的錯誤造成，難道文革又是嗎？所以，我常講一句不中聽的話，集體智慧不是時時可信的。

2019年5月4日，時逢中國近代史上第一次大型群眾運動，「五四運動」100周年，本欄當天卻發表一篇文章，題為「群眾運動易走入岔路」，文中劈頭一句就說：「人容易迷失在群眾裏，群眾容易迷失在集體狂熱裏……」提醒人們在大時代中要保持清醒頭腦。

事實證明，筆者並非杞人之憂，上文發表後約一個月，香港就爆發了反修例風波，論規模之大，肯定足以載入中國近代史的史冊。示威者暴烈的行徑，超越了現代文明的底線，好些做法形如禽獸，但大量群眾原諒犯事者，這些群眾之中，還包括許多的飽學之士，許多口宣「人權」、「民主」的人。這也是因太陽黑子惹的禍嗎？我不知道，只知道如果不對群眾的狂熱嚴加提防，不久的將來，還會迎來新的浩劫。