美國前總統特朗普在位4年，掛在他嘴邊、大家耳熟能詳的莫過於是「讓美國再次偉大」、「美國優先」，一直到他憤然下台，想東山再起擬參加下屆大選，有佢出現嘅場合，口中依然念念不忘「讓美國再次偉大」！

有道是謊言講100次可變成真理！「曾參殺人」講3次，佢阿媽都信以為真！所以話特朗普要令美國再次偉大，美國唔少民眾信到十足。呢，像蓋洛普的調查，特朗普曾被評為美國最受敬仰的人，佢以18%的被提名率壓過奧巴馬嘅15%、拜登嘅6%，結束咗奧巴馬連續12年嘅霸榜紀錄。

特朗普在位期間，美國人民確診新冠肺炎和死亡人數「世界第一」，佢自己和夫人等都曾感染，「白宮群組」在在說明佢對新冠肺炎疏於防範，全不當一回事！結果接任總統嘅拜登，喺防疫方面雖已大加改善，然美國人民死於新冠肺炎日前已突破50萬，感染人數已向3,000萬進軍！導致逾50萬人死亡嘅新冠肺炎，數字較一戰、二戰及越戰陣亡美軍總和更多，確令人悲傷和不忍！

白宮日前舉行悼念儀式，白宮南門廊及樓梯擺放500支蠟燭，拜登聯同第一夫人吉爾、副總統賀錦麗夫婦默哀，係拜登上任一個月內第二次就疫情舉行悼念活動！一個世界軍事大國，都真係情何以堪！佢發表全國電視講話，強調美國不能接受如此殘酷命運，不應對此感到麻木，強調失去嘅生命不但是數字，要治好傷痛就必須將逝去嘅人銘記在心，又透露自己每日都會帶着一張寫有確診和死亡人數嘅紙張，呼籲國民繼續採取防疫措施，避免更多人感染病毒死亡，這才是人話！

心中有民，總好過一味脫離理智，高呼甚麼「偉大、優先」，然後還可以去打高爾夫球！過去一年喺疫情肆虐下，也給我們上了寶貴一課，強如美國竟淪為死得人多嘅「悲情國家」，天災可怕，人禍尤甚！