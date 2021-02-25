農曆新年假期後，政府對禁聚令採寬鬆政策，食肆放寬4人一枱，晚飯延至10時，部分運動、文娛、美容場所重新開放。學校也准許恢復面對面授課，但限制人數，只准許三分之一學生回校上課半天，如全體教職員願意接受每14天檢測一次，則准許全體學生回校上課半天。

結果全面復課的有200多家學校，但以補習學校及幼稚園為主，一般中小學全面復課少得可憐。市民不禁奇怪，一向口口聲聲說關心學生福祉的老師寧願遙距授課，也拒絕定期檢測，難道他們不是強調面對面授課教學效果最佳嗎？怎麼如今卻連舉手之勞的定期檢測也拒絕，寧選遙距授課？教師團體振振有詞反對檢測，他們的理由是：一、為何只是教職員強檢而非全體師生；二、今天檢測結果陰性，難保明天陽性；三、學生感染機會比教職員更多；四、沒有科學理據證明強檢可遏止疫情。結果是老師繼續在家授課，三分之二學生在家中學習，家長叫苦連天，莫奈其何。教育局置身事外，說教職員檢測是自願而非威脅，一切安排由學校決定，與教育局無關，把責任推得一乾二淨。

補習學校及幼稚園反應迅速，立即全體教職員定期強檢，因為如果他們不全面復課，家長便不送子女來上課，也停止交學費，教師便沒有薪酬。當政府透露風聲打算放寬禁聚令，食肆員工去排隊接受檢測，因為檢測結果呈陰性可復工。食肆受限制或停開，員工失去工作，手停口停，如今有機會復工，怎可能不積極響應？政府資助的中小學校停開，學生未能得到面授教育，損失的學生是別人子女，老師薪酬照出，在家工作更輕鬆，何樂而不為？最主要的分別，是誰人手停口停，便積極接受檢測，誰人在家工作，薪酬不受影響，便諸多理由拒絕。如果強檢與飯碗掛鈎，保證他們態度立即改變，說不定蜂擁而出，率先去排隊接受檢測呢。