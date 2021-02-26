神州觀察：美建策略供應鏈　制裁北京減干擾

日媒《日經新聞》日前引述消息稱，美國總統拜登最快將於本月內簽署一項關於發展國家供應鏈策略的行政命令，呼籲與台灣、日本、南韓及澳洲等盟友合作，在晶片及其他策略性重要物資上加速興建供應鏈，以減少對中國大陸的依賴，日後制裁對方便可更加不受干擾。該媒體聲稱取得了相關行政命令的草稿，未知真假，只是對於目前的中美關係格局而言，這種可能性或屬大概率存在，面對美國不遺餘力的圍追堵截，北京雖有「時與勢在我們一邊」之說，卻不知能否有力應對。

據指有關措施聚焦半導體、電動汽車電池、稀土及醫療用品等方面，白宮將與盟友合作建設「更強大、更具抵抗力的供應鏈」，譬如在晶片方面尋求與台、日、韓合作，稀土方面則與澳洲等亞太區經濟體合作。該策略還有與盟友共享重要物資供應網絡資訊、促進互補生產，及在緊急關頭快速分享的計劃，並要求設法保障存貨和產能；該媒體又預計，美國還將要求盟友減少與北京的生意來往。

此外，美國參議院民主黨領袖舒默日前已指示各委員會草擬法案，以顧及美國保護半導體供應鏈的短、長期計劃，令美國在人工智能、5G通訊網絡、生物醫學研究等領域保持頭等地位，以強化美國科技發展，反制北京的「不公平手段」。5G通訊網絡方面自不必說，美國政府正在通過霸道打壓中國科技巨企華為的方式來保障其「頭等地位」，半導體、晶片等領域的「隱憂」亦都因中國大陸有份參與代加工環節而起，華府早前並與台灣當局就相關供應鏈合作發展舉行會談，實行「相互依賴」。

再如稀土資源，美國雖寄望澳洲等亞太區國家的支援，但誰都知道，中國才是全球最大的供應商，尤其美國的稀土供應據指八成來自中國，故美國政府在貿易戰中並無對中國的礦物資源實施關稅報復，原因就在這裏。只是該被視作北京反制美國的重要「撒手鐧」，始終未如外界期待一般祭出「斷供」招數；乃至為懲罰美國對台售武，及因應美方對北京不斷的軍事挑釁，有傳北京近日又在重新考慮限制稀土出口事宜，卻不知這次能否下得了狠心，不再瞻前顧後，患得患失。

事實上，中美貿易戰也好，其他政治、意識形態領域的鬥爭也好，美國所謂的與華全面脫鈎戰略實乃「殺敵一萬、自損八千」之舉，但美國硬是這麽做了，情願自傷，也要全面遏止中國崛起，這種「義無反顧」的精神倒很值得北京學習。說到底，再怎麼強調相向而行、合作共贏，對方未必搭理，惟有在務實提升科技發展的同時，拿出同樣的硬氣與精神來，才有機會擺脫遭孤立命運，從而更有效地實現反制。