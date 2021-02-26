世界視線：移民走資估大數　英國吸水成泡影

五眼聯盟國家一向同中國對着幹，近期幾國都拋出吸引香港移民的計劃，英國、加拿大、澳洲的計劃很寬鬆，連歐盟中的德國也對「香港難民」提供庇護居留方案，但最新消息是德國內政部只批核了720名港人留德，英國向持BNO港人推出的5+1移居計劃申請即將滿月，也只錄得數千宗申請，所謂21世紀港人移民走資潮似被高估兼成了偽命題。

反修例衝突發生於前年，當年的7月至去年底，據說是參加者及攬炒派出走的時間，西方陣營樂於炒作香港流亡者「為民主遠走他鄉」的故事，近日德國內政部透露了一組數，原來自反修例活動至今的30多個月，德國批核的港人難民庇護或申請居留個案不足1,000宗，原因費猜疑，或是德國無人吼，或是德國審核太嚴格，但結論卻只有一個：流亡德國的港人實在不多。

再看香港戀殖派、媚英派最喜歡的前宗主國英國，英國政府開放港人申請5+1已近一個月，英媒取得的結果是，5+1計劃及大英帝國國民身份並不如英國政府想的那麼吸引，首兩周只有約5,000宗申請。曾幾何時，英國政府評估BNO持有人移英人數時曾拋出兩個結論，當時一度令全港緊張、西方興奮：一是英國內政部估算，首年將有12至15萬港人申請居英；二是英國智庫「經濟與商業研究中心」評估，幾年下來，或有多達100萬港人移居英國，並為英國帶來最高400億英鎊（約4,000億港元）的經濟所得。

英國約翰遜政府打着道義的旗號，在BNO面世30多年之後，才姍姍來遲地「恩准」港人申請居英，英國政府或以為香港人那麼崇英媚洋，計劃一出，勢引來螞蟻舔蜜糖般的爭搶局面，甚至估計香港每7人便有一個會居英，可憐一個月將至，英國紳士跌了一地眼鏡碎，持BNO港人申請並不踴躍，不少人更在暗唱「讓我歡喜讓我憂」。

有英國市場公司早前訪問了1,000多名合資格居英的港人，不少港人指，即使獲批居英也只會暫時移英不居英，賺居英權原來比做大英帝國國民更吸引。