正論：港府謀開新稅　冷對民生維艱

新一份財政預算案在財赤高企「睇餸食飯」的情況下全面「減糖」，而且向中產開刀，即使推出5,000元電子消費券亦無濟於事，激起劣評如潮。詎料財爺陳茂波意猶未盡，昨日透露原本有意增加薪俸稅及利得稅，只是目前經濟差、社會痛才作罷，惟今年不加，明年也有機會加，同時不排除開徵新稅。人為刀俎，我為魚肉，嗚呼哀哉！

香港遭受黑暴及疫情雙重夾擊，經濟直插谷底，港府推出防疫抗疫基金救市紓困，以致本年度財赤達至2,576億元史上最高；下個財政年度雖然預計收入有所增加，但財赤仍料有1,016億元，而且未來5年都有赤字。港府孤寒慣了，看見財政見紅自是雪雪呼痛，於是密謀向納稅人開刀。陳茂波透露，只要將薪俸稅及利得稅的稅率調高1%，庫房已可多收100億元，認為這是開源方法之一，明年若形勢轉好便會考慮加稅。又表明不排除開徵資產增值稅，並已要求財經事務及庫務局和差餉物業估價署檢討差餉制度，包括研究引入累進制差餉，即較高價值物業或高層靚景單位，差餉徵收率會更高，美其名曰「能者多付」，實際上全面向中產開刀。

事實上，早在去年3月疫情迭爆之際，陳茂波已透露口風，聲稱不排除開徵銷售稅，惟言論一出即遭輿論狂轟，最終不了了之。現在重彈加徵賦稅的舊調，再次將香港稅基狹窄搬出來做擋箭牌，能否實現還是其次，重要的是反映港府高官不知民間疾苦的思維「50年不變」，從來不懂體恤民情，不懂易地而處，一味閉門造車，結果政策不是脫離現實，就是激起民怨沸騰，最終又被反對派騎劫，成為反政府的政治資本。試問在失業率高達7%的當下，連高官都直認未來3年的失業率不會低於5%，政府到底有甚麼條件磨刀霍霍向市民？

尤其是薪俸稅只佔政府收入一成至一成多，納此稅者只佔全港工作人口三分之一，針對他們加稅並不公平。須知道，這些所謂中產階級一直是福利最少的一群，卻上有高堂下有子女，還要為供樓交租發愁，負擔沉重，每年就是盼港府提高退稅額減輕一點負擔，然而事與願違，今年退稅上限減半至只有10,000元也就罷了，港府還想明年向他們開刀，難道真的想將最支持社會安定的中產也逼上梁山嗎？

何況香港向來實施簡單稅制，沒有增值稅，沒有外匯管制，造就了「購物天堂」、「自由港」的地位。這是香港的最大優勢，也是吸引四方顧客、八方商賈的原因所在，放棄自身優勢無異於自毀長城。特別是現時經濟環境極差，消費市道一潭死水，商店、食肆紛紛執笠，打工仔不是被裁就是減薪，百業蕭條還要向小商戶打主意，利得稅退稅額減半之餘，轉頭更想提高稅率，橫徵暴斂，莫此為甚。其實，提高薪俸稅及利得稅也不過榨取多100億元而已，港府只要叫停或暫緩沒有10,000億元也無法埋單的「明日大嶼」，足以解決許多問題，何必與民為敵？

更須指出，港府動用360億元派發電子消費券，正是從基層身上刮出來的民脂民膏。可以看到，港府「減糖」後紓困開支只有645億元，比上年度大減455億元，消費券不是從「慳基層」中「慳」出來是甚麼？還未計及港府慣性思慮不周，行政效率低下，消費券落到市民手中已不知是何時的事，遑論沒有電子支付設備的小商戶根本無法受惠。更不堪的是，勞福局局長羅致光堅拒設立失業援助金，根本無心幫助貧苦大眾，甚至以叫停取消強積金對沖威脅市民，難怪遭議員怒斥有份製造貧窮問題，不知醜字怎麼寫。

事實證明，香港納稅人用世界級高薪養着一幫世界級庸官，社會每有困難，他們不是想方設法好好解決，而是千方百計推卸責任拒絕作為。政府財赤高企，除了開源更應節流，偏偏港府反其道而行，永遠都是孤寒別人闊佬自己。君不見，預算案只象徵式訂下1%的政府經常性開支節流指標，財爺面不紅氣不喘表示六成經常性開支用於支薪，壓縮空間不大，叫無錢開飯的基層情何以堪？

說到底，港府要開源不是不可以，但必須合理，起碼是在經濟好轉、人人有餘裕的時候，未來數年肯定不合適，而且在打劫納稅人荷包之前，必須帶頭做表率先行「瘦身」。特別是抗疫無能的食衞局局長陳肇始，以及德不配位的律政司司長鄭若驊必須下台，餘下官員減薪一半，最低限度讓市民在疫境消消氣。