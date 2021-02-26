功夫茶：繞道滲漏見惡化　東網踢爆仲拖延

不悔自家無見識，卻將醜語詆他人。港產官僚多有這副德性，衰咗必多藉口或顧左右而言他，未衰到避無可避、躲無可躲，唔見棺材唔流淚，先會認衰跪低，呢啲咁嘅心態行為，一個字足以形容，就係「賤」囉！

嗱！耗資360億元、通車兩年嘅中環及灣仔繞道，竟淪為豆腐渣工程！大早已被東網兩度踢爆滲漏情況嚴重，甚至波及機房和行政大樓。隧道牆身布滿水漬，結構鋼筋疑因長期接觸鹹水而生銹。本報發揮第四權，多次到繞道視察，發現中環至北角一段隧道漏水最為嚴重，尤其一場「黑雨」過後，「水災」無所遁形！路政署多次稱會修補，可惜佢唔係女媧，情況一直冇改善，且愈補愈漏！

事實勝於雄辯！尋日負責嘅顧問公司代表終於喺中西區區議會交通及運輸委員會會議上承認，隧道中有滲水位置超過合約標準，之不過礙於現時隧道開放時間長，難以短期內完成勘探調查工作；但強調現時暫未有對結構安全、完整性構成影響喎！阿哥，你講我就信吖？聽過「千里之堤，潰於蟻穴」未？一個小小嘅螞蟻洞，可以令千里長堤潰決，小事不慎將釀成大禍，事關人命，豈可兒戲？

呢嗱！中西區區議會於會議中就引述東網報道，指該隧道內發現最少20處漏水及水窪，令駕駛人士經過需要減速而行，嚴重影響駕駛者安全。事實上，亦有議員大早批評，路政署修補工作欠佳，又質疑政府為趕通車，不理工程質量！怒斥政府工程超支、延誤及工程求其已成家常便飯！喂！一個「沙中線偷工減料醜聞」教訓仲嫌未夠深刻？東網先後踢爆繞道滲漏嚴重，問題多多，可惜政府就係借咗聾耳陳隻耳，扮聽唔到，至今冇回應！顧問公司首認超標，政府卻仍不願意交出具體滲水位置、超標數據、維修時間表等，咁唔負責任，有冇搞錯？

路政署由始至終，一直淡化滲漏問題，不是指「個別位置出現輕微滲漏情況」，就話已安排承建商透過壓力灌漿方法進行補漏。此外，又諸多藉口指隧道結構喺設計上「容許有限度嘅滲漏」。問題係依家四面水滲三個窪，一條隧道浮水雷，已非「有限度滲漏」，又冇辦法適當疏導積水，對駕駛者明顯構成安全問題！

關乎駕駛者生命安全，有啲嘢必須當機立斷去解決，不能埋首沙堆，廢噏甚麼已「密鑼緊鼓進行調查」，但礙於隧道面積廣、開放時間又長，可進入隧道調查嘅時間唔多！關乎人命，任何推搪都係廢話！難道唔可以封咗條隧道，徹底認真找出日益嚴重嘅滲漏問題嗎？係要出事先來追究、補鑊，屆時已經太遲了！