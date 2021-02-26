香港在回歸後的核心問題是特區政府渾渾噩噩，不懂做事，也不想做事。首屆特首還有些鴻圖，可惜只有概念，沒有執行力和決心，也處處受制於勢力龐大的政務官集團，結果一事無成，被迫倉皇稱病請辭。但是回歸20多年，大部分特首皆與政務官集團一起敷衍塞責，胡混度日，致使香港的結構矛盾日甚。

反修例動亂雖說有外力介入，但若特區政府能及早處理矛盾，便不會如此。而處理動亂也拖拖拉拉，苟且避責，盡顯政務官的缺乏危機認知和能力。若不是中央干預，香港早成外部勢力策動的「顏色革命」的成功例子，或社會分裂動亂不止，幾十年的繁榮安定一下子便被打破。

特區政府渾渾噩噩是沒有方向、沒有戰略，也便沒有依此而作的努力。其中一個重要因素，是特區發展全然與內地脫離，無視內地發展，也堅拒與內地合作。或許部分由於政府的政務官集團拒認內地，不與內地合作（真正的，而不是陽奉陰違），香港便不考慮發展的方向、戰略，避免要定位與內地的合作。

於是，特區政府每年的施政報告，都是把各部門的雜務拉雜而成，流水帳式的報告，即使有些計劃，卻似有假大空之嫌，科技發展只是撥錢，怎樣做、產業和科研戰略都付之闕如，多數項目也還是拖拖拉拉，議而不決，決而不行。像林鄭政府的大嶼山計劃，同樣空疏，連研究計劃還未做，便要鐵定上馬，這怎是現代政府發展戰略、發展大項目的決策方法呢？即使這個計劃在一、二十年後可以實行，究竟屆時香港經濟可以怎樣發展，誰也不知道。這個項目不過是大型的地產項目而已。

財政預算案，本來是把政府的方向、戰略、政策落實執行的財政安排，可惜，政府施政報告沒有方向、戰略，財政又不敢自動地幫政府制訂發展方向與戰略，便變成掌櫃式的收支帳管理。或許社會為預算的免稅加稅而喜怒哀樂，卻因此受困於狹窄施政的鐵籠裏，把所有的注意力定在眼前的政府收支，對民生和個人利益的影響，而不去看明年怎辦、後年怎辦？讓官僚主義把持決定政府和社會的財政與經濟發展，守株待兔，得過且過。

假若特區政府不改這種渾噩敷衍的心態與行為，香港怎樣可以擺脫結構性的困境呢？即使依靠「北水南下」股市興旺，普羅大眾或許可以靠有關稅收和地價收入稍紓貧困，然而，金融化的結果是貧富懸殊、社會分化，也多金融危機，豈是香港長治久安的依恃？