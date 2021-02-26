英夷統治下的香港，「天生」就是「反共社會」，因為共產黨從來就是反帝反殖，領導人民實現國家獨立、民族解放，反抗帝國主義、殖民主義的奴役和壓迫。中共1949年把帝國主義、西方列強趕出了中國大陸，只有國民黨還在台灣親美帝，是美帝的政治附庸，繼續拚命反共，此乃美帝繼續豢養他們的政治前提。這時的香港仍在英夷殖民統治下，也很反共，此香港乃反共社會其一也。

這時，二戰後的東西方世界，出現社會主義陣營和資本主義陣營的激烈對抗和長期「冷戰」，西方陣營要在全世界範圍內打倒社會主義，消滅共產黨，比以往任何時候都處心積慮，不擇手段，這讓英夷更方便在香港經營更濃烈的反共氣氛，此其二也。

三是1949年後大批國民黨殘兵敗將，各色反共分子逃亡來港，一下子提升了香港的「反共人口」和政治能量，反共氣燄空前之盛且影響深遠。

四是美國在香港投入了大量資源，宣傳反共，在文化、媒體、教育、大學領域培植了一大批文化買辦和打手，從思想、文化、教育、學術、新聞報道評論等各個方面聚焦火力「反共」。如此歷史悠久、四面八方、無孔不入的反共戰略，苦心經營。

到了上個世紀80年代中英談判香港前途問題時，凸顯了其巨大作用。一是英國人以此為「民意」，以香港人「恐共、拒共、反共」為說詞，先是拒絕將香港交回中國，碰壁後，又以此為「港人治港」爭奪民主拒共的「權益」和「空間」。二是英國人以是否反共堅決為標準，培植反對派政客精英。英國人和美國人都清楚，愈是反共的人，愈會親英美，愈有當漢奸的潛質。如今，大量事實證明，香港冒出的漢奸，哪一個不是狂熱的反共分子？

當年汪精衞漢奸集團從開場到收場，皆高舉「反共大旗」，直到法院公審漢奸，他們還以「反共有功」為自己無恥辯解脫罪。現在，據聞中央要在香港「去反共化」，反共之人不能從政、不能擔任公職，此甄別「港人治港」之起碼要求也。