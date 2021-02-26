最近中央不斷強調「愛國者治港」的原則，並且定下具體標準，包括真心維護國家主權、安全、發展利益；尊重和維護國家的根本制度和特區憲制秩序；全力維護香港的繁榮穩定。對此，香港反對派照例群起而攻之，批評中央「搬龍門」、操控選舉等等。

其實，這些並不是新要求，更不是搬龍門，早在回歸前鄧小平就反覆強調這一點，只因回歸至今依然沒有落實，導致港人治港變質變味，中央才不得不正本清源。

世界上任何國家和地區，管治權都是由愛國者掌握，公職人員必須自覺維護國家利益，這是最基本的要求。唯獨香港例外，不少公職人員「把對自己祖國的反叛作為政治資本來炫耀，甚至以反對國家、抗拒中央政府、妖魔化自己的民族為競選口號」。有些人更肆無忌憚地勾結外部勢力，乞求外國制裁國家和香港，這豈止是抗拒中央，根本就是通番賣國。

中國歷史上從來不缺漢奸，但像港產漢奸那樣理直氣壯囂張跋扈，過去從未見過。難怪人們總是懷疑，香港竟是誰家天下？顯而易見，香港之所以鬧到如此地步，主要就是港府內部充斥港英餘孽和無間道，司法和立法等領域也遍布洋奴漢奸，這些人身在漢營心在曹，怎麼可能維護國家和香港利益？最不可思議的是，大律師公會竟由一位英國反華政客掌舵，可見英國人已從幕後走上前台，儼然再度君臨香港！

冰凍三尺，非一日之寒。一國兩制荒腔走板，港人治港變質變味，除了因為港府敵友不分，助紂為虐，也因為中央放任自流，不管不問。直至近年相繼爆發佔中之亂、旺角暴亂及反修例黑暴等，中央意識到問題的嚴重性，才着手撥亂反正。要求公職人員宣誓只是第一步，堵塞選舉漏洞才是關鍵，要真正落實「愛國者治港」，還有漫漫長路。