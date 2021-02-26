每一個中國人，去到世界任何角落都可以昂步挺胸，無懼任何勢力，但偏偏中央駐港機構，在自己國家領土上，掛着莊嚴的國徽，竟然瑟縮一角，躲在一堆堆水馬障礙物後，怕了一些乳臭未乾的搞事小子，真是成何體統，有失國家體面。這樣的鬧劇在香港特區上演了超過一年半，主角就是中聯辦。

自從前年6月中爆發反修例示威，多個政府部門及機構遭黑衣暴徒攻擊，包括政府總部、警察總部甚至中聯辦，這些機構都在門外架設水馬減少被破壞。但踏入2020年，疫症爆發後黑暴已漸漸減退，再加上《港區國安法》橫空出世，一下子反對派被打至潰不成軍，激烈示威已不復見，暴徒銷聲匿迹，政總及警總都已移除了門前水馬，但中聯辦正門及後門外仍設有多個大型水馬，紋風不動，毫無拆除的意圖，遠看猶如白色長蛇，盤據在西環，外人不知就裏，還以為這是個風水陣，以防甚麼妖魔鬼怪入侵。

借問中聯辦諸公，示威潮都消失了一年半載，甚至鬼影都冇隻，你們還在擔心甚麼？重重障礙物封閉保護，如像避難所防空洞，與世隔絕，對外又怎樣溝通，怎樣聯絡？這令人聯想起前港澳辦主任魯平對着鏡頭連續質問3次「你說怎麼辦？」中聯辦原來是中止聯絡辦事的意思嗎？水馬包圍中聯辦的照片不但在外國人面前丟架，比起一江之隔的小小澳門亦形慚愧，當地中聯辦才不用擺甚麼水馬陣，打開門口見世人，才能夠有聯有辦嘛。

當年胡耀邦向鄧小平匯報，在平反「文化大革命」冤案的工作中，受到了干擾，並且感到非常為難，鄧小平聽後怒問：「怕甚麼！……現在還怕甚麼！有困難找我……」霸氣盡展！一代新人竟然不如舊人，完全失去了革命先烈的膽識，相信鄧公泉下有知，看見今日香港特區中聯辦的洋相，也會感嘆一句：「你們在怕甚麼？」