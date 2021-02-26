新一份財政預算案在日前公布，高官在公布前已經周圍講，請大家不要有期望，稱今年不會大派糖，要慳啲使。好明顯這一招是「期望管理」，減低了社會對預算案的期望，從而使預算案即使沒有亮點，大家也不會感到「震驚」；若稍有小恩小惠，市民可能感到「皇恩大赦」。新一份財政預算案，大家都期望港府會有方案紓解民困，因為去年是病毒年，全球都受衝擊，大小行業都因為封關、封市、封省、封國而百業蕭條，特區政府花了2,900億元紓困，也只是杯水車薪，有當然好過沒有，但一定未足夠令社會可以維持狀況。

香港在經濟上，無論是對外貿易，還是內部經濟活動，都因新冠肺炎疫情而休止或半休止，本地生產總值下跌，失業率是17年來高位，情況都比去年同期差。所以，大家都希望當局縱使不加料派糖，起碼也不要減。當大家看過預算案後，真的「火都嚟埋」。當局使用財技，「朝三暮四」，想令香港市民以為預算案不太差。

預算案重點是取消向合資格市民派10,000元，又要做到市民不會有太大的反感。預算案用360億元向合資格市民派5,000元電子消費券，一般反應是：「都好過冇」。但若大家以去年預算案紓困措施比較，原來是從各項紓困措施減、減、減，減了幾百億元出來，以填補此電子消費券支出。一、薪俸稅及個人入息稅，退稅上限由去年的二萬元減至一萬元；二、差餉寬減比去年少了約四分之一；三、電費補貼減半；四、綜援、高齡津貼、長者津貼、傷殘津貼等比去年減少了一半的援助；五、公屋和劏房等住戶沒有免租和津貼。政府慳慳埋埋，大概240億元。所以，360億元消費券，就是來自這些專項受惠人的口袋，最無良的是針對第三、四、五項的基層市民。香港基層淒涼咗，港府卻少理咗！

預算案另一個特點是「呻窮」，大呼現在是「逆周期的財政措施」，下年度有1,016億元赤字，相當於本地生產總值3.6%，未來5年都有赤字，到2026年3月底，儲備只餘7,758億元，相當於本地生產總值22%或12個月政府開支。數字嚇人，但看了這數字，大家卻應該安心：一、去年用了3,000億元紓困，下年赤字約1,000億元，數年後仍有7,000多億元儲備，安樂晒！二、前財政司司長跟立法會有個共識，儲備夠政府12個月開支，是最健康的。

香港今年比去年困難，打工仔和中小企今年差過去年，財爺不肯或不懂扶貧濟困，唔該畀第二個做！