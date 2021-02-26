新一份財政預算案「派糖」大縮水，薪俸稅退稅上限減半至10,000元，打工仔叫苦連天；這還不止，港府居然連私家車牌費都不放過，大幅增加三成，令中產百上加斤。對基層同樣一毛不拔，一味叫失業人士向銀行借錢，隨時未搵到工已孭下大筆債，同推人去死無異，港產官僚之思想離地，由此又可見一斑。

至於破天荒推出5,000元電子消費券，財爺自以為得計，殊不知一樣引來劣評如潮。其實澳門早在去年暑假已推出消費券，合共8,000元，比港府疏爽得多，分兩期發放，一次發3,000元，另一次發5,000元，並會向完成登記的澳門居民派發消費卡，省時方便。反觀港府則鼠肚雞腸，小眉小眼，分5期發放，每期1,000元，限定一個月內使用，而且金額存入支付平台，肯定又會惹來官商勾結的嫌疑，而且行政費用不菲。

這同時意味市民必須申請個人八達通，或開設支付寶、PayMe戶口。八達通雖然應用範圍廣，但港府不准將消費券用於乘車或繳費，即是只能多用於超市、茶餐廳之類，前者本來已受惠於疫情賺大錢，後者則局限了市民光顧食肆的選擇，皆因較高檔的餐廳都不會接受八達通付費。支付寶則普及性不足，PayMe又多用於網購或個人轉帳收款，是否能如財爺所期望那樣刺激市道，可思過半矣。

說到底，橫豎都是抄，為甚麼不抄足澳門呢？澳門每次發放金額較大，可起即時刺激消費效果。朋友便打趣說，要是港府一次過發放5,000元便會買部新iPhone威吓，現在擠牙膏式發放款項，可能都是用於購買日用品，到頭來又是重複「保就業計劃」明益超市的覆轍。更令人意難平的是，預算案向各階層「減糖」，偏偏高官分毫不減，這班人能力低劣，無所作為，豈好意思袋足幾十萬元月薪？起碼要減薪一半以謝天下！