去年，東方報業集團在黃大仙祠為中外關係求得第31籤，名為「蔡母遇險」，屬下下籤。在下下籤之中，這一支的預示又尤其明顯，鮮少會不應驗。事實上，回顧鼠年，中國的外交困境是數十年來少見，中國跟印度、日本尖銳對立，美國更拉攏整個西方陣營，試圖圍堵中國，局勢說多糟糕，有多糟糕。

但到了今年2月3日立春過後，正式跨入牛年，中外關係漸次吹起暖風。美國總統拜登在受訪時，說他不會再公開批評北京在新疆、香港以至台海問題上的做法，早前兩國關係繃緊，至此終於露出曙光。去年，中印兩國的大戰像是一觸即發，但踏入本月，兩軍關係緩和，同時後撤，印度更一次過批准了中方在該國的40多個投資項目。

在美國前總統特朗普任內，與他站在同一陣線反華的英國首相約翰遜，日前更一改口風，說自己屬於熱烈的親華派，哪怕中英兩國矛盾再多，也亟待能加強雙方的貿易關係。

邁進了牛年春季，中國的外交形勢一時丕變，似乎也對應了本報今年在黃大仙祠所求的籤，記者為中國運程求得上吉籤，名為「王勃遊滕王閣」；為中美關係求得的，也是上吉籤，名為「明皇遊月殿」。籤文預示中國時來運轉，今年可以上天下地，大展拳腳。

所謂「人有人運，地有地運」，為人者與為國者都要知所進退，在順運的時候進取，在逆境的時候趨避。偶爾間運交華蓋不打緊，暫且蟄伏，待時而動，最忌者，是妄動而躁進。譬如2019年的反修例風波，香港近乎全民激情，為政者甚難處理，但是只要懂得用拖字訣，拖到2020年，很多原本困難的事情，便水到渠成。處理香港問題如是，應付整個外交局勢亦如是，據說，古代的王者都要學究天人，其理正在於此。